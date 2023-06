“Los taxistas y remiseros se organizan para ‘salir a cazarnos’. Esas fueron sus palabras, pero nosotros lo único que queremos es que nos dejen trabajar. No queremos ser taxistas o remiseros, porque ese es otro sistema que lleva años de burocracia y hay que abrir la cabeza a esta nueva modalidad”. Así se presentó Noelia, una de las conductoras de Uber que concurrió el jueves al Concejo de Comodoro, en reclamo para que se les permita trabajar y poder funcionar en forma regular con la aplicación tecnológica, que permite el llamado de transporte privado mediante el uso del celular.

“Años atrás intenté trabajar como taxista, pero me dijeron que la licencia tarda 10 años como mínimo –explicó la conductora, en diálogo con Actualidad 2.0-. Nosotros necesitamos trabajar hoy, hay gente que ya lleva 4 años en esto”.

Similar relato tuvo Daniel, otro conductor que no adhirió a la movilización del jueves, pero contó que lleva varios años trabajando con esta modalidad, luego de haber perdido el empleo en una empresa de transporte. El conductor dijo además que en algunos casos de secuestros de vehículos, la misma aplicación se hizo cargo, a través de su equipo de abogados, para liberar el vehículo y afrontar el pago de la multa. También detalló que al tener un accidente con una pasajera, por una frenada brusca, “la misma empresa nos derivó a una clínica privada y en cuestión de minutos habían atendido a la nena, sin ningún inconveniente”.

“No quiero que estén amedrentando"

Por su parte, Noelia defendió el derecho a organizarse de los conductores de la aplicación, para dialogar con los concejales y solicitar que se redacte una ordenanza que los contemple como prestadores del servicio privado de transporte, pero sin exigirles que lo hagan mediante licencia de taxi o remises.

“Los concejales nos dijeron que ya en otras ciudades la misma aplicación le pregunta al pasajero si quiere tomar un taxi o un Uber –dijo la trabajadora-, porque pueden convivir los dos sistemas. Nosotros pedimos lo mismo, que se cree una aplicación local para tributar al municipio, en lugar de hacerlo a una empresa de Estados Unidos. Pero queremos que se abra la cabeza a esto que es algo nuevo y que nos dejen trabajar, porque venimos sufriendo muchas cosas”.

Noelia señaló que han sufrido varios secuestros de vehículos, cuando “en realidad esto no está permitido, salvo que el conductor esté ebrio, pero si no nos pueden sacar el auto”. La trabajadora contó además que “algunos taxistas y remiseros se organizaron para denunciarnos, con un perfil falso de cliente, uno de ellos llevó al conductor hasta un puesto de control y lo denunció, para que le secuestren el auto. En la multa pusieron ‘por Uber y por falta de VTV’, pero en realidad esta actividad no está prohibida por ninguna ordenanza”.

La conductora aclaró que no busca enfrentarse con los trabajadores taxistas y remiseros. “Si ven las imágenes del jueves, éramos muchas mujeres que trabajamos en esto, para nada pretendemos fomentar la violencia, pero tampoco es justo que nos estén amedrentando ni que nos amenacen con destruir el auto”, afirmó.

Contra las multas que elevará el Concejo

Noelia también cuestionó la promesa de los concejales para elevar el valor de las multas, en la sesión del próximo jueves 15 de junio, en la que pretenden duplicar el monto de las sanciones aplicadas hasta ahora.

“No podemos pagar 150.000 pesos de multa, como están aplicando ahora. A uno de los chicos le secuestraron el auto, cuando se presentó le redujeron a 100.000 y tuvo que pagar 50.000 para sacarlo y el resto en un plan de pagos. Pero si no podemos pagar 150.000, menos vamos a pagar 300.000 pesos”, razonó. “Nosotros estamos dispuestos a tributar en el municipio, pero queremos que nos regularicen para poder trabajar”, insistió.

La semana próxima habrá reunión con representantes del Poder Ejecutivo, para intentar consensuar una salida al tema. La concejal Viviana Navarro, que fue una de las interlocutoras de ambos sectores, pidió que el tema sea definido antes por el Municipio, a fin de que aunar un criterio en torno a si se regularizará el sistema y los mecanismos para que puedan convivir ambas actividades.