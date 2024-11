En los próximos días, el presidente Javier Milei firmaría un decreto para dejar sin efecto la vigencia del DNI no binario. Esta decisión buscaría eliminar el reconocimiento de las identidades no binarias en los documentos argentinos, es decir, personas que no se autoperciben con los géneros femenino y masculino.

Precisamente, la implementación de este documento inició durante la gestión presidencial de Alberto Fernández en junio de 2021, donde el exmandatario realizó un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y entregó los primeros tres DNI.

En caso de avanzar el nuevo decreto, la medida se sumará a la prohibición del lenguaje inclusivo y al desfinanciamiento de programas de salud reproductiva, y posiciona a Argentina como un país cada vez más restrictivo en materia de derechos humanos.

POR QUÉ ELIMINARÁN EL DNI NO BINARIO

De acuerdo a los últimos datos disponibles, en la Argentina existen 8.293 personas que se autoperciben como no binarias.

Por último y considerando la informaciónd el oficialismo, desde el 2021 a la fecha se realizaron 1.693 trámites para solicitar el DNI no binario, una cantidad que "no justifica mantener vigente esta normativa".

LOS PRESOS QUE SE AUTOPERCIBEN MUJER YA NO PUEDEN CAMBIAR DE CÁRCEL

El pasado miércoles 27 de noviembre, el presidente Javier Milei informó que los presos que se autoperciben como mujeres no van a poder cambiar de cárcel.

Durante su discurso en el marco de la Entrega de Sables a altos mandos de las Fuerzas de Seguridad, el mandatario hizo referencia al líder del grupo narco “Los Monos”, “Guille” Cantero, quien presentó diez hábeas corpus (recurso judicial) asegurando que se autopercibe mujer.

“Sólo en un país cuyos valores han sido trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género”, señaló Milei.

Por otra parte, afirmó que los presos lo hacen “ya sea para aprovecharse de las reclusas o para continuar con sus negociados desde condiciones más laxas. Quienes no adhieran lo único que estarán haciendo es premiar la creatividad de los criminales y faltarle el respeto a las víctimas del delito”, y pidiendo que las provincias tomen la misma decisión.

Con información de Noticias Argentinas y Rosario 3, editada y redactada por un periodista de ADNSUR