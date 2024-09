"La Chusma", la comodorense que abandonó la contabilidad y se convirtió en una reconocida influencer recorriendo Neuquén

Belen Coyopae tiene 31 años, nacida y criada en Comodoro Rivadavia, egresada del Colegio Perito Moreno, vivió hasta los 26 en la ciudad petrolera donde estudiaba contabilidad en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), y decidió dejar todo atrás para acompañar a su pareja que tenía una propuesta laboral en Neuquén.

Desde entonces viven en Plottier, a tan solo 21 kilómetros de Neuquén capital, donde siguió estudiando su carrera universitaria, que hoy está en un parate y de la que solo le restan seis materias. Trabajó en una gestoría y en el área contable de un conocido shopping de la capital neuquina.

El cambio de vida para Belén fue radical, no solo porque dejó a su familia a más de 1000 kilómetros, sino porque empezó a conocer todos los rincones que su nuevo lugar le ofrecía, como la gran variedad de propuestas gastronómicas, lugares de recreación, espacios verdes, múltiples locales de ropa, calzados y un sinfín de propuestas que la rodeaban.

Pero llegó el 2020 y la pandemia puso una pausa en sus planes. Fue un momento de reflexión, además se convirtió en madre de dos pequeños. A medida que la cuarentena se iba flexibilizando, comenzaron a aparecer gran cantidad de emprendimientos, o de gente que se había quedado sin trabajo y necesitaba vender distintos productos. Ese fue el momento donde se le ocurrió que esa era información que se podía compartir.

"Se me ocurrió empezar en plena pandemia, yo veía que todos estábamos chusmeando literal en Instagram o Facebook y veía publicaciones de, por ejemplo, vendo huevo, vendo budines y digo bueno, esto hay que compartirlo", contó Belén en diálogo con ADNSUR.

La joven madre se describe como una fan de chusmear, conocer y recomendar lugares: "Nunca pensé que iba a terminar siendo este mi trabajo, no fue nada planeado. En ese momento fue que decidió crear la cuenta de Instagram y empezar a compartir fotos de la gente que veía que vendía productos y la cuenta empezó a crecer mucho, porque la gente me empezó a escribir para ver si yo podía compartir sus emprendimientos y así fue creciendo".

Fue en ese momento que pudo vencer la vergüenza y se animó a zambullirse en el mundo de Instagram, primero sin poner su voz ni su cara, ya que tenía mucho miedo a las críticas que podía recibir ya que su intención era solo mostrar lugares de interés para conocer.

Así nació “La Chusma” y sus primeras publicaciones tuvieron màs exito de lo que ella esperaba, la gente comenzo a escribirle a consultarle, entonces no dudó en comenzar a invertir mas tiempo y producción en los contenidos. Su comunidad fue creciendo y se convirtio en una reconocida inflencer de la ciudad, cuenta con más de 60 mil seguidores en IG.

Hasta ese momento, Belén no quería ponerle su cara a "La Chusma" porque asegura que no era su objetivo ser una influencer o creadora de contenido. Pero luego de un tiempo, debido al pedido de la gente su intención se diluyó y no tuvo màs opcion que mostrar quien era.

"Yo tenía como muchos prejuicios, en ese momento seguía estudiando para contadora y como que no daba el perfil. Además, pensaba que las demás influencers eran más jóvenes y yo sentía que ya era como más de lo mismo, como que no iba a ser un contenido original porque era más de lo mismo", pero terminó dándose cuenta de que estaba equivocada. Así fue que su cuenta de Instagram comenzó a crecer rápidamente.

“Me llamaban de distintos lugares por eso es que empecé a hacer estas reseñas, como los lugares donde ir a merendar, a cenar, y la cuenta explotó, pero en realidad siempre fui igual, veía un local que a mí me interesaba y que quería compartirlo, o sea, incluso el día de hoy locales que por ahí no me llaman, pero yo veo que tienen un potencial lo que tienen algo un producto, y lo publico igual porque a la gente le sirve esta información”, describió.

"El impacto del saludo o reconocimiento en la calle, le piden fotos y la abrazan como si fuera una amiga más “yo no tomo la magnitud, porque sé que tengo 60.000 seguidores, pero es más fuerte cuando vos vas a un lugar y alguien te conoce, te saluda, quiere saber cómo estás”.

Y hasta se animó a experimentar el mundo del streaming, con su programa chusmeando que próximamente iniciará su segunda temporada, donde junto a otras mujeres hablan de temas cotidianos, la vida en pareja, los hijos y siempre llevan algún entrevistado.

"Sentía como que las mujeres necesitaban sentirse escuchadas o hablar de temas típicos de mujeres, todo empezó porque los sábados a noche desde mi cuenta se hacen las confesiones anónimas de todo tipo, fue ahí cuando pensé que estaría bueno tener un espacio donde hacer esto, y fue así que empezó con el programa de streaming que se llama chusmeando".

"Hicimos 18 programas, le fue muy bien tuvo muy buen alcance, muy buen feedback, o sea, yo me cruzaba chicas en la calle y me hablaban del programa. Yo no soy comunicadora ni nada, pero a veces quizás la gente busca contenidos y sentirse identificada, tiene que ver con un poco con eso", dijo.

Hasta el día de hoy sigue sorprendiéndose con el alcance que tienen sus videos, donde recomienda lugares para comer, cervecerías, lugares para merendar, también lugares donde conseguir ropa, carteras y calzado a buen precio. Reconoce que el 80% de sus seguidores son mujeres.

“Nos ha pasado que nos han llamado de varios lugares para ofrecernos canje para ir de vacaciones y al principio es mo que no lo podés creer”, dice aún sorprendida por el impacto de sus publicaciones.

Pero relata que lo más impactante le sucedió cuando fue a una cabalgata con su familia a Senillosa. "Yo fui, subí un par de historias como cualquier persona y a la semana me manda mensajes la dueña para agradecerme porque le llegaron un montón de consultas a través de mi publicación y me dijo que ellos tenían planeado hacer el último fin de semana de cabalgata porque no estaba funcionando, y que gracias a mí tuvieron que seguir y fue impresionante la cantidad de consultas y después al tiempo me volvió a contactar para que fuéramos de nuevo con mi familia todo, pero es como que ahí digo da resultado.

O también se viralizó mucho un video cuando viajó a Temuco, Chile. “Yo veía que los precios estaban buenos y empecé a contar, también compartiendo desde el horario en que abría la frontera cosas y el video se viralizó con un millón de visualizaciones. La información que me interesa yo la comparto, si me llaman buenísimo y sino me quedo conforme con que compartí data que le puede servir a alguien.”

Si bien extraña Comodoro, su familia, sus amigos y las playas que sus hijos aman, reconoce que hoy su lugar està en Neuquén “el haberme mudado me dio como eso de que mi vida era como una página en blanco y pude cambiar mis planes, creo que si hubiera así de esta manera, no mee hubiera animado a hacer videos y creadora de contenido”.