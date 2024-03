Pedía trabajo y ayuda en la calle, le hicieron una nota en vivo en televisión, y la respuesta lo sorprendió

También Only Fans La chubutense Milky Dolly, que tiene Only Fans y quería entrar a Gran Hermano, irrumpió en vivo en televisión con críticas a Milei La provocadora Milky Dolly se postuló para entrar desde Rawson a la casa de Gran Hermano porque tenía ganas de "besar viejitos" y maneja una cuenta de Only Fans con cientos de miles de seguidores. En la noche del viernes se convirtió en tendencia en las redes sociales por su irrupción mientras Martín Tetaz daba una nota en vivo en C5N después de la apertura de sesiones en el Congreso Nacional. “Por el pueblo, por Perón, y por todas nosotras, las maricas" gritó