La reconocida cantante internacional Amanda Miguel realizó su homenaje para el Día Mundial de la Mujer con la promoción a través de sus redes sociales de una de las canciones emblemáticas argentinas como “Sólo le pido a Dios” que incluso cuenta con la participación de su autor, León Gieco.

El paisaje está situado en la provincia de Jujuy en el norte argentino. Hace días atrás, también difundió su versión de “Todo cambia” que –inevitablemente- la conecta con el génesis de su carrera artística en Gaiman.

En la ciudad chubutense, el abuelo de Amanda, Isidro Samso, tenía el Bar ‘La Armonía’ por donde transitaban los artistas argentinos más importantes de las décadas del ’50 y ’60. Allí Amanda presenció en vivo los shows de Mercedes Sosa que inmortalizó esta canción con su voz inolvidable.

Amanda Miguel tuvo la vocación por la música desde siempre. A los 4 años, empezó a aprender a tocar el piano de su madre incluso antes de su escuela primaria.

“Escuchaba tocar a mi mamá y después trataba de copiar las canciones de moda en el piano. Tengo un oído bastante físico. Sacaba los acordes de temas de Violeta Rivas, Leonardo Fabio y Sandro”, recordó Amanda en diálogo con El Valle On Line.

“Cuando alguien venía de visita a la casa, mi mamá me hacía cantarles y tocarles el piano, yo daba el show y –de paso- me entrenaba. Era la atracción de la familia”, evocó.

En otro tramo del repaso de su trayectoria, Amanda Miguel evocó “para mí, Gaiman fue fundado por mi ‘abuelito’ porque él tenía la sodería, el bar, el cine y la mercería".

"Cuando él tenía ganas, cerraba el bar con una barra de hierro y se ponía a cantar en catalán. Me preguntaba si me quería quedar por que iba a cantar y no quería que lo molesten. Son recuerdos de Gaiman que nunca me voy a olvidar”, subrayó.

“Mi abuelo traía artistas al pueblo y así conocí a Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Hernán Figueroa Reyes, Los Chalchaleros, entre otros. El salón de cine y el cuarto donde se proyectaban las películas era una gran aventura”, detalló la artista.

Amanda Miguel asistió al a escuela secundaria en el Colegio Nacional de Trelew donde fue compañera –entre otras- de la actual diputada provincial Sonia Cavagnini quien relató “siempre nos decía que ella iba a ser cantante profesional".

"Tenía una firme decisión. A nosotros nos parecía difícil que pueda lograrlo. Luego, no concurrió más al colegio y no supimos nada más de su destino. Con el paso de los años, la vimos consagrarse en México y fue una gran alegría”, recordó.

A mediados de la década de los ‘70, Amanda Miguel decidió instalarse en Buenos Aires para estudiar música al primer nivel con el deseo inquebrantable de hacer una carrera y poder vivir de su pasión.

Ya radicada en Buenos Aires en 1975, Amanda Miguel conoció al artista Diego Verdaguer quien ya era reconocido en su carrera en aquel momento.

Al poco tiempo, se consolidó un matrimonio y una fórmula artística monolítica. Juntos, realizaron una gira por toda América Latina y se radicaron en México.

A lo largo de este 2024, se cumplen los 45 años de carrera de Amanda Miguel y su consagración con uno de sus grandes éxitos “Así no te amará jamás” que presentó en 1979 en el que reveló una faceta impactante como una mujer intensa en el escenario, con su voz potente, una mirada particular y una actitud desafiante.

Con el paso del tiempo, Amanda Miguel grabó 13 exitosos álbumes de estudio, 5 de conciertos en vivo y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, por lo que ha sido acreedora a múltiples Discos de Oro y Platino.

Acorde a los nuevos tiempos, Amanda Miguel también ha tenido un gran impacto en el mundo digital, prueba de ello los más de 6.200.000 seguidores que acumula en sus redes sociales (IG, FB, TW y suscriptores en su canal de YouTube), más de 511.000.000 millones de vistas que registran sus canciones en internet y los más de 2.600.000 oyentes mensuales que escuchan en promedio sus temas tan sólo en Spotify.

A finales del 2021 Amanda Miguel se estrenó como abuela y para celebrarlo compuso una hermosa canción para su nieto Lucca titulada “9 Lunas”, tema que lanzó el 5 de noviembre, apenas 4 días antes del nacimiento de su nieto.

El 27 de enero de 2022 despidió del plano terrenal a su más grande amor, a su compañero de vida, a su esposo, amigo y cómplice Diego Verdaguer con la misma dedicación y entrega que el primer día en que sus vidas se cruzaron en una calle de Buenos Aires.

A pesar de esa carrera vertiginosa y extraordinaria por América Latina, Amanda Miguel recién pudo cantar en Buenos Aires en octubre del 2016. También, realizó entrevistas en medios de comunicación donde interpretó sus célebres canciones en un dúo conmovedor con Juliana Gattas, cantante de ‘Miranda’. También, estuvo en Gaiman visitó las casas de té y recordó su paso por el Colegio Nacional de Trelew.

En los últimos años, cantantes de la música popular como Karina ‘la princesita’ y Angela Leiva interpretaron sus canciones con la intensidad que se merecen. A su vez, una competidora de un certamen de TV ganó el concurso con la canción “Él me mintió”.

LA PATAGONIA ESPERA A AMANDA MIGUEL PARA EL SHOW DEL REENCUENTRO

Si bien, ella misma admite que “no cosechó todo lo suficiente en Argentina”. Todavía, estamos a tiempo para un show del reencuentro pero ahora para revincularse con la historia y también para colaborar con las carreras de los nuevos músicos provinciales como Yoel Hernández y Yhosva Montoya (también oriundo de Gaiman) entre otros que empiezan a hacerse un nombre propio en el mundo de la música.

Nos merecemos tener esa caricia del destino para recuperar la historia de Amanda, proyectar a los nuevos valores y remarcar que la confianza en los propios sueños, la perseverancia, la formación permanente y el sentido de la oportunidad