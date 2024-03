Rindió menos que un plazo fijo: el que apostó al dólar blue perdió en los primeros dos meses del año

La baja del dólar ‘blue’ no dejó de ser noticia en las últimas semanas, en línea con sus ‘hermanos financieros’, el MEP y el CCL. En un proceso que se inició a partir de una combinación de varios factores, el hecho es que la cotización con la que cerró febrero, en una curva de descenso, no deja de ser un indicador llamativo.

Un rápido recorrido por la evolución del dólar blue en los primeros dos meses del año permite encontrar ‘picos’ que en nada anticipaban el cierre del segundo mes del año. Cuando el 23 de enero alcanzaba los $1.255, algunos ya se animaban a vaticinar un horizonte de $1.500, pero en pocas semanas hubo un cambio importante.

¿Por qué baja el dólar blue?

“Quizás lo que cambió es que el BOPREAL que absorbe pesos, que al principio no recaudó mucho dinero, pero luego vendieron mucho, liberaron restricciones y cubrió expectativas”, le dijo el analista Salvador Di Stéfano a esta columna, cuando le consultó por qué si él había pronosticado que el ‘blue’ llegaría a $1600 en marzo, ahora anticipaba un horizonte ‘planchado’.

En el análisis coincidió un operador del mercado financiero local. “Lo que pasó en estas semanas es que hubo una excesiva oferta de dólares en el mercado, porque el gobierno se ha financiado a través del BOPREAL, que es una especie de emisión monetaria en dólares, pero ahora tiene que salir a rescatar”, comentó, ante la consulta para este informe.

QUÉ ES EL BOPREAL Y POR QUÉ PLANCHÓ A LOS DÓLARES PARALELOS

El ‘Bono Para la Recuperación de una Argentina Libre’ fue creado por el gobierno nacional, con el propósito de que sirviera a importadores para la cancelación de deudas en el exterior, ya que pueden suscribirse en pesos y luego venderse en dólares.

Como la serie 1 tuvo mercado secundario, esto posibilitó que atrajera a medianos y pequeños inversores, alcanzando una importante colocación, lo que a su vez absorbió una gran masa de pesos, de alrededor de $2 billones, lo que a su vez redujo la presión sobre el dólar CCL.

Con un rendimiento de 18% en dólares, según reflejaron distintos especialistas en las últimas semanas, el bono se transformó en un instrumento popular entre quienes tienen margen para invertir, siendo recomendado incluso como una alternativa a la mera compra de dólares, tal como detallamos en este informe anterior..

En las últimas horas, el Banco Central lanzó la tercera serie, por 491 millones de dólares, sobre un total de 3.000 millones que se licitarán en las próximas semanas. Entre las dos series anteriores, las colocaciones alcanzaron los 7.000 millones de dólares.

Como este instrumento permite a los importadores hacerse de dólares para pagar sus deudas, el efecto del bono terminó restando presión a los dólares financieros, que bajaron su cotización y arrastraron al ‘blue’. Sumado a que hay ventas de dólares de pequeños ahorristas, para el pago de gastos corrientes, ante la suba de precios, el resultado fue la relativa calma del dólar en las últimas semanas.

RINDIÓ MENOS QUE UN PLAZO FIJO

Como resumen de lo que pasó en los primeros dos meses del año, basta mirar la serie histórica desde el 2 de enero hasta el 29 de febrero. El primer día hábil del año cotizó a $1.005, con picos de $1.180 el 16 de enero y $1.255 el 23 de enero, que resulta la marca máxima en lo que va del año.

A partir de esos puntos, comenzó a bajar, hasta cerrar el jueves 29 en $1.030. Si se compara contra el primer día del año, la diferencia es de sólo $25, ya que había comenzado en $1005. Es decir, quien compró dólar ‘blue’ para cubrirse a principios de año, hasta ahora obtuvo un rendimiento de sólo un 2,5%.

El rendimiento, en estos dos primeros meses, fue inferior a la inflación, que acumuló 20% en enero y podría cerrar, según las proyecciones optimistas de las últimas horas, en torno al 15% en febrero.

Curiosamente, el dólar blue rindió también menos que un plazo fijo, que de por sí se transformó en una opción muy relegada frente a la inflación, con una tasa de sólo el 9% mensual.

Sin embargo, vale remarcar la comparación contra el dólar paralelo. Si un ahorrista hubiera depositado $1.000.000 en un plazo fijo a principios de año, para renovar el capital y los intereses a los 30 días, en la próxima semana podría retirar un total de $1.188.000, con un rendimiento de casi el 19%.

Si el mismo ahorrista hubiera comprado dólares, en cambio, tendría una diferencia mucho más baja. Con $1.000.000, el 2 de enero hubiera comprado alrededor de 995 dólares. Si los hubiera vendido el jueves pasado, para volver a pesos por alguna necesidad puntual, habría obtenidos sólo $1.025.000, quedando muy por debajo del plazo fijo.

¿EL ‘BLUE’ PUEDE PERFORAR LOS 1.000 PESOS?

En ese escenario, muchos se preguntan hasta dónde podría caer la cotización del dólar blue, ya que el último día de febrero cerró en baja, si bien el viernes, primer día de marzo, cerró con una leve suba, del 1,9%, ubicándose en $1.050.

“No creo que pueda quedar por debajo de ‘los mil’, porque hay una barrera psicológica difícil de superar -comentó el operador de mercado local-. Además, la oferta excesiva de dólares que hay en el mercado va a cambiar pronto, por el rescate de bonos. En nuestra opinión, el ‘blue’ va a volver a trepar próximamente hasta los $1.100 ó $1.200, en lo que está el contado con liquidación y ahí va a quedar por un tiempo”.

Algo similar, aunque poniendo límites a la expectativa de suba, expresó Di Stéfano en su último video en youtube, para reflejar con claridad la situación actual:

“La recesión hace que la gente venda dólar y la falta de billetes hace que la gente no compre, con lo cual la tendencia es a la baja, o al menos que va a volver a subir. Yo hoy no compraría dólares, porque en un año lo veo subiendo al 70%, así que no sirve el dólar, contra una inflación del doble”, enfatizó.

Y dejó otra sugerencia: “La inflación de febrero va a dar 15% y la de marzo, 18%. ¿Vas a comprar dólares, para qué? Lo que vengo diciendo es que son convenientes los bonos ajustados por inflación, muchos se burlaron de mí en Twitter cuando dije esto, pero ahora se están guardando los dólares, de a uno”, concluyó el analista, siempre provocador desde sus redes.