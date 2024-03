Gracias a Messi: la impactante historia de la abuela que se salvó de ser secuestrada por Hamas

Una abuela argentina reveló la impactante historia que atravesó en el marco del conflicto entre Hamas e Israel. La mujer de 90 años reveló que se salvó de ser secuestrada por una curiosa situación.

"Yo soy de donde es Messi", indicó y esas palabras que parecieron mágicas, fueron de gran importancia para no ser secuestrada por un integrante de Hamas.“Le digo, yo tu idioma no lo sé (el árabe) y yo el hebreo hablo mal. Yo hablo en argentino, en castellano”, explicó.

“Él me dice, ¿‘Qué es Argentina?’ y yo le preguntó, ¿A vos mirás fútbol?, me dice ‘si, fútbol me gusta’”, agregó. Luego, añadió: “Yo soy de donde es Messi y me contesta ‘¿Messi?, a mi me gusta Messi’”.

Por este motivo, la agarró de los hombros, le puso la escopeta sobre el cuerpo, se sacaron una foto y se fueron”.

“Ahora espero que si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, ahora le pediría por mis dos nietos que están ahí.” Le diría por favor que ruegue por Dios, que se los mande a él, que trate de sacarlos de ahí, porque son niños que valen oro. Se llaman David y Ariel", indicó.

EL CONFLICTO DE HAMAS-ISRAEL

el pasado 7 de octubre, varios jóvenes se encontraban disfrutando de un festival de música por la paz cuando fueron sorprendidos por el grupo Hamas desde la Franja de Gaza. En ese ataque, asesinaron a más de 250 personas.

De esta manera, desde Israel, declararon el estado de guerra y comenzó un conflicto armado que se mantiene desde casi 5 meses.