Tras el posteo y posterior retiro de un mensaje que expresaba “Arancel 0 con Massa’ y ‘Arancel $230.000 con Milei’, hubo fuertes cuestionamientos y polémica en redes sociales, que cuestionaron la toma de posición política a nivel institucional.

“Yo estaba en Buenos Aires y me enteré ayer cuando me pasaron los posteos –dijo la rectora, en diálogo con el programa ‘Antes de que sea tarde’-. Fue un error y por eso pedí que lo retiraran , porque no es una información institucional y menos que pueda salir de forma oficial desde la Universidad”.

Según expresó Blanco, “estamos hablando de democracia y libertad de expresión, uno se puede expresar libremente pero como Universidad no puedo plantear cuestiones a favor de uno u otro”. Incluso reconoció la rectora que su paso por Buenos Aires fue para participar como invitada, junto a rectores de todo el país, en el acto de presentación de Sergio Massa de sus “10 acuerdos para el futuro. Fuimos los rectores de uno y de otro sector”, refirió.

Bioquímicos de Comodoro y la región podrían cobrar copagos a afiliados de prepagas

La rectora recordó además que la Universidad es pública y gratuita desde el año 1949, ya que hasta ese momento era arancelada, por lo que recordó que el Consejo de Rectores viene expresándose en defensa de la Universidad pública, no arancelada, “para que todos los que deseen estudiar lo puedan hacer”.