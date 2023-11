Un proyecto de ordenanza se presentó en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia con el objetivo de volver a habilitar la pirotecnia lumínica - no sonora- en la ciudad. Desde el año 2018, el uso de este tipo de artefactos está prohibido luego de una larga lucha llevada a cabo por el grupo TGD-Padrea TEA que representa a personas con distintos trastornos del espectro autista.

El concejal del Frente de Todos, Ariel Montenegro, indicó a ADNSUR que la iniciativa surgió a partir de que se acercara el Sindicato de Pirotecnia y también los principales distribuidores de esta pirotecnia lumínica sin estruendo.

“Me lo presentaron al proyecto y me dijeron si podían agregarle un par de cosas”, dijo tras señalar que este proyecto - que ingresó el jueves pasado -contempla productos sin estruendo.

Noviembre iniciará con un fin de semana XXL en Chubut: Quiénes lo disfrutarán

“No tengo muchas esperanzas porque ya hemos hablado con distintos concejales. Uno lo ve difícil por cuestiones también de la condena social que puede llegar a tener esto. Si no están todos de acuerdo y no hay un consenso, lo veo difícil”, planteó.

El concejal aclaró que “uno no está en contra de la lucha y todos los logros que han tenido ellos hace como cinco años que están con esto, que no se realiza, pero les costó muchísimo que se logre la pequeña cero en la ciudad”, dijo en relación a la labor del grupo de padres TGD -TEA.

Se viene la Caminata Zombie a Comodoro, una jornada para celebrar Halloween con los más chicos

“Uno no quiere ir en contra de los logros adquiridos por ellos. Pero también hay que escuchar a otro sector que es minoritario y que presentaron este proyecto”, agregó.

Y concluyó: Si todos están de acuerdo, le vamos a dar una salida, ahora si no están de acuerdo, no se puede, hace años que no se logra, y tampoco vamos a ir en contra de la corriente en estas cuestiones”.