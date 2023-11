“No nos gusta llegar a este tipo de medidas, de hecho es algo que no lo hemos hecho ni en la ciudad ni a nivel nacional, pero es inviable seguir en estas mismas condiciones”, advirtió Natalia Russo, integrante de la entidad que representa a profesionales de ese sector en la ciudad.

Para detallar la magnitud del problema, indicó que los insumos tendrán un incremento del 130% entre octubre y diciembre, según les han advertido los proveedores, mientras que algunos elementos, como los descartables, acumulan un 700% de aumento en lo que va del año. En contrapartida, los aranceles bioquímicos se actualizaron en alrededor de un 70%.

“Es imposible seguir trabajando si no hay un reconocimiento por parte de las prepagas –insistió-. No se puede seguir cobrando por una práctica la mitad de lo que vale un reactivo. Hoy no nos queda otra alternativa , porque si no nos acompañan con un aumento, no podemos seguir haciendo los análisis”.

Bioquímicos podrían cobrar a los pacientes un copago para realizarse análisis

Ruso aclaró que igualmente han negociaciones abiertas, a partir de las solicitudes presentadas a las empresas de medicina prepaga, en las que se pide actualizar el valor de la unidad bioquímica hasta un monto de $450, encontrándose hoy entre $380 y $360.“Si no nos autorizan esta recomposición, nosotros vamos a tener que cobrar el copago a los afiliados de prepagas para poder hacer los análisis”, insistió.

OBRAS SOCIALES ACTUALIZARON VALORES

La representante del sector bioquímico reconoció que la situación ha sido más manejable con las obras sociales, pese a que éstas perciben una cuota de sus afiliados menor a las que reciben las prepagas.

“Hay obras sociales que acompañaron mucho el pedido de actualización de los aranceles –reconoció-, esto es llamativo porque cobran una cuota más baja, pero han tenido otra respuesta. Ahora igualmente algunas van a tener que actualizar, porque están por debajo de los $450 que pedimos, pero la situación es mejor que con las prepagas”.