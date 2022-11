En las últimas horas se viralizó en las redes sociales la historia de Candela Moscoso. Una joven de 16 años quien sufrió la perdida de su padre por culpa de un cáncer de colon.

Cande vivió codo a codo la dura enfermedad que en pocos meses se llevó a José Luis, su gran compañero. Fue testigo del padecimiento que debió atravesar y es por ello que tuvo la idea de darle una mano y puso en marcha un nuevo proyecto: almohadillas que generen sensaciones y sean reconfortantes para los pacientes oncológicos.

La joven contó que la idea surgió luego de una propuesta escolar. “La práctica explicaba la cristalización. En esta experiencia nos decían que también podíamos desarrollar almohadillas y a mí me pareció perfecto hacer una para mi papá”, contó Candela a TN y La Gente.

Lamentablemente, con el correr de los meses, la enfermedad avanzó y el hombre falleció. “Durante ese tiempo yo pude ver todo su proceso de la enfermedad y todo lo que él necesitaba antes y después de la operación”, explicó la adolescente.

“Con mi papá teníamos un vínculo muy especial, yo he pasado por muchos periodos tristes y con él siempre fuimos muy cercanos. Éramos un buen equipo”, recordó con mucho amor.

Es por ello que hoy, en su memoria, continúa con el proyecto. Esta almohadilla, que ya había dado sus primeros pasos, tenía el objetivo de beneficiar a José Luis para aliviar los dolores. “Tras la operación estaba mucho tiempo acostado y le dolía mucho la espalda y las articulaciones. Al tener las defensas bajas también necesitaba sensaciones, quería algo frío o caliente en el cuerpo para sentir otra cosa que no sea ese dolor”, precisó Cande y añadió: “La almohadilla lo iba a beneficiar no solo para las dolencias musculares, sino también para que sienta algo diferente que no lo haga acordar al dolor. Me pedía sentir algo lindo”.

Es allí donde le fueron sumando más y más elementos. “Surgió la idea de que tenga sensaciones: olores, leves electroestimulaciones y el calor propio de la almohadilla”, precisó.

La almohadilla está compuesta de acetato de sodio, que es un reactivo. También lleva un aparato que genera vibraciones. Además, está en plan de agregarle un difusor de fragancias derivadas de la aromaterapia como la lavanda y las melisas.

“La reacción de la cristalización dura 20 minutos y luego se tiene que llevar a baño maría para que vuelva a su estado. Ahora le agregamos un cierre para hacer una especie de ventana para que se pueda ver la formación de los cristales que es un proceso muy hermoso, el cual si la persona enferma lo observa se va a relajar también, ya que es muy placentero a la vista”, explicó Cande.