Trelew: tiene cáncer, está desempleada y una página de memes juntó más de $300 mil para su tratamiento en 12 horas

La mujer de 29 años vive en Trelew junto con su pareja y sus dos hijos. Desde el mes de agosto se encuentra en la primera etapa de radioterapia para combatir el cáncer de mama de grado 4. Crystal Rojas debe viajar periódicamente a la ciudad de Comodoro Rivadavia para continuar su tratamiento, que no tiene posibilidades de realizar en la Trelew.

La solidaridad de la gente de la localidad y el resto de la provincia se hicieron ver. Hace algunos días, desde la cuenta "Trememelew encararon una acción solidaria y cosecharon enormes resultados positivos. Hasta el momento lograron reunir más de $300 mil.

Crystal debe costear sus pasajes y los de un acompañante, y pagar todos los gastos extra incluidos las comidas y medicamentos para sus dolores y las secuelas del tratamiento.

Según publicó Jornada, el tratamiento en Comodoro no dura solo unos días, sino una quincena completa. “Voy por 15 días y allá el hospital me da hospedaje para mí y para un acompañante. Después me dan la cena y el almuerzo. El resto me lo tengo que cubrir todo yo. No tengo auto así que tengo que ir en colectivo, a veces me acompaña mi mamá otras mi marido. Me gustaría poder llevar a mis hijos alguna vez, se me hace muy difícil estar lejos de ellos tantos días”, contó Crystal.

Hasta el momento, lleva un total de 16 quimioterapias, 4 cada 21 días y 12 semanales. Cada vez que vuelve a Trelew, debe esperar el llamado del Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) para pautar su próxima visita.

“Estoy en la segunda etapa del tratamiento, el médico de Comodoro quiere prevenir que se extienda la metástasis en la piel, que son llagas dolorosas que quedan abiertas y me generan mucho dolor. Esto hace que tenga que usar protector solar máximo, y no puedo salir mucho cuando hay sol, por el peligro de los rayos”, detalló Crystal.

En tan solo 12 horas, la colaboración de la gente hizo un efecto bola de nieve y no paró de crecer. En las primeras 4 horas de la campaña, la cuenta ya acusaba más de 100 mil pesos, y la escalada continuó. Dos horas después, la comunidad alcanzó los 200 mil pesos, para llegar a la cifra final, concluidas las 12 horas, de 389.340 pesos.

La cuenta “Trememelew” realizó sorteos con todos los aportantes a la causa. Cada 3 horas brindó regalos, que fueron aportando también la gente, en tandas de 4 premios: se sortearon tortas, helados, auriculares, vinos espumantes, ropa deportiva, cuadernos, vouchers de distintos tipos y muchas cosas más.

“Me contactó para hacer esta campaña y le dije q si enseguida, pero no esperábamos tanta ayuda, fue algo tremendo como se copó la gente”, destacó Crystal. Y agregó: “Creo que existe la empatía porque la gente ayudo muchísimo. Ayudo a una mamá en su lucha contra el cáncer, sé que Dios los va a recompensar con cosas buenas para todos”.