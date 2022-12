Una mujer denunció en Comodoro que su perra murió luego de la pirotecnia lanzada en Navidad.

Laura Vergara sostuvo que “da mucha bronca” y explicó que a las personas no les interesa lo que les pasa a los perros y a los chicos con autismo.

“Son egoístas, es como que no les importa, como no les pasa a ellos, ‘ah sí, compremos pirotecnia’ pero aparte de que los animales sufren un montón, es horrible verlos así agitados y no poder hacer nada. Además, a los chicos con autismo, le agarran ataques y los padres no pueden controlarlos”, aseguró Vergara.

También denunció que “hasta el día de hoy sigo viendo gente que sigue comprando como si nada”, pero cuando “vos le decís algo, se enojan”.

Asimismo, aseguró indignada que vio un comentario en redes sociales de un padre, que dijo: “'¿Y quién respeta los derechos de mi hijo para tirar pirotecnia?’ , no tiene nada en la cabeza”.

“Ahora, lo que queremos hacer es empezar charlas en las escuelas, sobre el tema de la pirotecnia. Porque la verdad estaría bueno que los chicos entiendan de la gravedad”, manifestó Vergara, quien integra una organización proteccionista de animales.

Qué le pasó a la perra

Respecto a la muerte del animal, la mujer explicó que “le agarró un ataque, tuvo miedo, se asustó y se murió”.

Además, agregó, “es horrible, yo tengo la imagen de ella, porque a todo el mundo vos le decís que murió de pirotecnia y te dicen ‘ah no , seguro murió de otra cosa”.

"Mi perra murió de susto, murió arrollada, tapándose con sus dos manos la cara. Si vos ves la foto, la perra murió de miedo. Entonces te da mucha bronca que la gente no tome conciencia de eso", se lamentó la mujer.

En cuanto a los posibles responsables, Vergara, indicó que estuvo investigando, pero que “obviamente nadie sabe quien fue el que tiró la pirotecnia”.

Por otro lado, la mujer sostuvo que el municipio “está fallando un montón” porque ”ellos saben donde están vendiendo". Además, dijo de forma crítica que “llamás para hacer la denuncia y no van”.

"Antes de las fiestas ellos deberían estar controlando a las personas que están trayendo la pirotecnia y no lo hacen, cerró Vergara.