Este lunes el conductor de La Viola y de la Mega 98.3, Bebe Contepomi, se volvió viral y no fue por ninguna entrevista a una gran banda como nos tiene acostumbrados. Todo lo contrario, el Bebe subió un video a su cuenta de Instagram en donde se lo ve rescatando a un gatito que estaba subido a un árbol y no podía bajar.

En diálogo con TN, el periodista explicó que su mascota, "Gordo", se había asustado cuando empezó a trepar las ramas del árbol y no quería bajar por miedo a caerse.

Cómo hizo Bebe Contepomi para salvar a su gato

En su Instagram, Contepomi compartió tres videos en los que se ve la secuencia exacta en la que se sube a las ramas, agarra al gatito y lo baja lentamente.

La situación no era fácil ya que el árbol no era tan grande, con el riesgo que eso implicaba para cualquiera que trepara.

“La historia de un héroe. El Héroe De Boulgone. Gordo es el gato bebé de Elena y estaba en peligro. Ahora “estamos bien los 6″ . Hasta la próxima misión”, escribió Contepomi, en su Instagram, con ironía.

“Gordo tiene dos meses. Es bebé y por eso no bajó. Elegía las ramas equivocadas. Estuve 20 minutos hablando, pero no respondía. Después supe que los gatos no responden al nombre como los perros”, explicó el periodista.

Elena, su hija, que fue la que registró las imágenes, también contó lo que sintió cuando su padre se convertía en héroe. “Teníamos miedo de que se rompiera la rama y se cayera el gato y mi papá. Mi hermano más chiquito lloraba”, recordó.