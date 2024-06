En un mensaje contundente a través de la red social X, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, criticó duramente la reciente medida de fuerza tomada por el gremio docente Unter. La organización resolvió un paro de actividades que, según el Gobierno, no fue anunciado con las 48 horas de antelación requeridas, calificándolo de "ilegal".

El conflicto se originó cuando el gremio Unter rechazó la oferta salarial presentada por el Ministerio de Educación sin consultar previamente a sus bases. En respuesta, los secretarios generales del sindicato decretaron un paro, provocando la inmediata reacción del gobernador. Weretilneck describió la huelga como "un paro injustificado, que como corresponde, tendrá sus consecuencias".

En su comunicado, el gobernador subrayó que "los salarios de los docentes rionegrinos son los mejores del país, reconocido por los propios trabajadores, con un incremento del 132% desde febrero". Además, destacó el esfuerzo del gobierno provincial para mantener el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) tras su eliminación por parte del Gobierno Nacional, asegurando que "sostuvimos este fondo que en algunos casos representaba más del 10% del salario".

Weretilneck también recordó que el gobierno saldó importes pendientes del año pasado y ofreció un aumento del 8.6% para julio, "el doble de la inflación registrada". A pesar de los recortes sufridos por las provincias debido a las políticas del Gobierno Nacional, afirmó que en Río Negro "hicimos todo lo posible para que la situación de nuestros docentes mejore y parece que nunca alcanza".

El gobernador dejó claro que no habrá nuevas negociaciones paritarias: "No habrá nueva paritaria, no se liquidará el aumento propuesto y no serán abonados los días no trabajados".

Weretilneck concluyó su comunicado con un llamado a la reflexión, enfatizando que el objetivo primordial es "seguir trabajando por la educación y el bienestar de nuestros chicos y chicas".