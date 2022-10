“El alineamiento no existe porque no somos libertarios, nosotros somos ‘Ciudadanos por Chubut’ en alianza con el PICH, con una impronta chubutense y encontramos algunos puntos de coincidencia, respetando ambas partes las posiciones fijas preexistentes”, aseguró, en diálogo con Actualidad 2.0.

Treffinger sostuvo que el acuerdo electoral implica que ambos compartirán la boleta del año próximo, en una lista que lo levaría a él como postulante a la gobernación y Milei a la presidencia de la nación.

“El acuerdo es para acompañarnos en las elecciones 2023, porque estábamos ambos en desigualdad de condiciones al no tener candidatos en las dos categorías. Ahora la ciudadanía tiene una nueva opción, que de hecho es la única, para contar con un candidato a presidente que celebramos todos”.

Al explicar en qué se diferencian, puso como ejemplo las posiciones en torno a la megaminería, tema en el que recordó su postura en contra de esa actividad, “toda vez que apoyamos la voluntad de la mayoría chubutense, que se ha opuesto a este tema y lo demostraos con hechos en diciembre. Estamos del lado de la voluntad popular y ellos (los libertarios) han sabido respetar nuestra posición”.

El empresario crediticio también reconoció que hay muchas coincidencias con Milei, entre las que enumeró la voluntad de terminar con “los abusos y favoritismos de la política, que han dejado consecuencias tremendas para la sociedad, donde 7 de cada 10 niños son pobres en el país y tenemos jubilados en estado de abandono, en especial Chubut, donde hay violencia económica, maltratos y arbitrariedades”.

Además, valoró la profesión de Milei como economista, para afrontar uno de los problemas del país como es la inflación. También señaló que la provincia sufre un perjuicio económico en materia de coparticipación por la que, aseguró, el líder libertario podría resolver.

“Creo que Milei contempla el hecho de ser justos y achicar las desigualdades, es lo que precisa la Argentina, que hoy está en estado de decadencia. Chubut ha entregado sus recursos en complicidad, por acción u omisión, con la clase política nacional. Las evidencias son abrumadoras”.

Las acusaciones de fascismo y las encuestas en Chubut

Finalmente, Milei rechazó las caracterizaciones de fascista que se atribuyen al líder libertario:

“Yo no veo que sea así; a mí me parece un ciudadano muy preparado y especialista en economía, que se cansó de la decadencia en que nos ha dejado inmersos la política. Es una persona valiente y debemos acompañarlo para producir la renovación profunda en la política. No es momento para tibios, debemos ser parte de la solución y no del problema, porque la sociedad no da más”.

Respecto del posicionamiento en las encuestas, que refleja una buena imagen del libertario en Chubut, Treffinger coincidió en ponderar que tanto “nosotros, como candidato a gobernador y Javier a presidente estamos muy bien posicionados y tuvimos números similares en la elección de 2021, porque en muy poco tiempo logramos posicionarnos en forma disruptiva en la escena política. No tengo dudas de que la sociedad nos va a acompañar para ofrecer las mejores alternativas”.