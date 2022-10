Cuando uno no quiere, dos no pueden en la política chubutense

El asado imaginario de Arcioni y sus sorpresivos invitados

El gobernador Mariano Arcioni dijo, en declaraciones al programa ‘Sin Hilo’, que se emite por canal 12 y ADNSUR, que es muy pronto para hablar de candidaturas y reiteró su postura contraria al adelantamiento de elecciones en la provincia. Sin embargo, aceptó un juego que le propuso el periodista Pablo Vernazza, en torno a los cinco nombres que ya suenan para pulsear por la gobernación y a quién de ellos invitaría a comer un asado: Ignacio Torres, César Treffinger, Damián Biss, Ricardo Sastre y Juan Pablo Luque. El mandatario advirtió, luego de algunas sonrisas y no pocas vueltas, que no tiene problemas y dialoga con todos, pero a la hora de los bifes, se inclinó sin dudas por Ricardo Sastre, su actual gobernador y el intendente de Rawson, Damián Biss. A buen entendedor, o asador… sobran cubiertos.

En esa entrevista aclaró Arcioni que no va a ser candidato a gobernador ni le interesa buscar una interpretación legal que le permita postularse por otros 4 años, considerando que antes cumplió medio período como vicegobernador y debió asumir ante el fallecimiento de Mario Das Neves. Sin embargo, dejó en claro que sí le interesa que su grupo político, es decir el núcleo que lo acompañó en los momentos más difíciles (“cuando había operaciones todos los días preguntando en qué momento renunciaba, con la provincia prendida fuego”, recordó), puedan tener la oportunidad de integrar listas, en algunas de las categorías que se definirán en 2023, como intendentes o diputados provinciales.

El enojo del gobernador con Luque: “No estoy en oferta”

No pasó inadvertido, en el mismo programa, el tono de enojo con el que respondió el gobernador ante las declaraciones de Juan Pablo Luque, reflejadas por diario Ambito, en torno a la supuesta intención de Arcioni para encabezar una lista de diputados nacionales y el mensaje sutil de que, para ello, debería adelantar las elecciones y no dejarlas alineadas con las nacionales:

“Obviamente no me cayó bien que él diga que yo quiero ser diputado nacional, cuando yo le dije primero, yo no estoy en oferta, no sé si quiero. No me gustó que venga a decirme que yo quiero ser diputado y que busco una fecha porque quiero ser… ya fui gobernador, vice gobernador y diputado nacional electo y quiero lo mejor para mi provincia. Yo hablo del respeto y la humildad que deben tener los dirigentes políticos, pero no caer en el pecado de la soberbia para buscar los consensos –enfatizó-. Claro que me molestó, porque es algo innecesario, a un año y meses, estar plantando esto. A Juan Pablo le tengo aprecio y respeto, pero es algo innecesario. Yo no estoy en oferta”, remarcó.

Si no queremos el “dedo”, desdoblemos

Desde el entorno de Luque no hubo respuestas y se mostraron sorprendidos. Además de que hubo varios trascendidos que daban cuenta de que en realidad el intendente no respondió en el marco de una entrevista formal, sino que se habrían tomado sus dichos en el marco de una conversación informal, de igual modo bajaron el tono al enojo: “en realidad lo que está diciendo Juan Pablo es real, si queremos definir la lista de diputados nacionales en la provincia, lo tenemos que hacer en una elección desdoblada de Nación, porque si es alineada en muchos casos se define desde Buenos Aires. Ya nos pasó en 2019, cuando teníamos todo acordado con Jorge Taboada y a último momento llegó la decisión de Cristina para que fuera Igón”, recordó un operador cercano al comodorense.

De igual modo, confió en que todo podría aclararse en una conversación entre ambos jefes políticos, aunque dejó entrever que es el gobernador quien por ahora no quiere propiciar ese encuentro (y ya quedó claro quiénes serían sus invitados al ‘asado’): “Cuando uno no quiere, dos no pueden”, cerró, lacónico, el colaborador.

Eramos pocos en la familia chubutense… y llegó Milei

Tras el acuerdo político alcanzado por el chubutense César Treffinger con Javier Milei, de inmediato se le volvió como un búmeran la entrevista en la que tiempo atrás, el ex candidato a senador de Chubut (con un sorpresivo tercer puesto) afirmaba no tener nada que ver con el líder libertario:

“Nosotros lo que buscamos es la autonomía y la independencia de Chubut, no tenemos nada que ver con los libertarios –dijo no hace mucho tiempo atrás el empresario, que aspira a ser candidato a gobernador el año próximo-. En algún momento, cuando nos presentamos en las elecciones de 2021 algunos me vincularon con la figura de Milei, pero no coincido absolutamente en nada con Milei, esa es la verdad. Queremos una representación para la familia chubutense”, dijo el hincha de “Deportivo Chubut”.

Lo cierto es que todo el arco político se regodeó con la contradicción flagrante de quien cosechó más de 44.000 votos el año pasado que, al parecer, descubrió de pronto que las diferencias no eran tantas, o habrá encontrado algún parentesco lejano para sumar a Milei a “la familia chubutense”.

La postergada reunión del PJ y las decisiones con ‘delay’

Finalmente el PJ prevé realizar su postergada reunión de autoridades, con legisladores provinciales, entre martes y miércoles de esta semana, para fijar posturas ante temas que en algunos casos ya comenzaron a definirse. Desde esa perspectiva, hay críticas por lo bajo hacia la conducción partidaria, ya que nadie sabe si a propósito se dejan pasar los tiempos para esperar a que la cosa esté resuelta, o si “están dormidos” y los temas les pasan por encima.

Un ejemplo es lo que pasó la semana anterior, cuando la Legislatura aprobó la ley de reelección de intendentes, al tiempo que ingresó el proyecto para eliminar las PASO, que podría tener un rápido tratamiento. En todo caso, queda la sensación, captada por esta columna dentro del bloque de diputados justicialistas, de que no hay comunicación con la conducción partidaria, o bien de que ésta es muy burocrática y lenta, mientras el oficialismo avanza en acuerdos por los que ya ni le preguntan al PJ, quedando esta fuerza partidaria al costado.

El PJ se podría pronunciar por el desdoblamiento electoral

Quien no se hizo cargo de esas críticas veladas es el presidente del PJ, Carlos Linares, quien en declaraciones realizadas el viernes último le restó importancia a las presuntas demoras. “Los votos nuestros no decidían la reelección de intendentes”, justificó, al tiempo que advirtió que en la reunión de esta semana podría salir un posicionamiento en torno a la eliminación de las PASO y también sobre un eventual pedido de adelantamiento de las elecciones.

“En lo personal yo dije que las elecciones deberían ser alineadas con Nación, pero el tema lo discutirá el partido y como dirigente político voy a acatar lo que la mayoría decida. No hay que descartar nada –añadió-, hasta que no hablemos con los compañeros y se defina una posición del justicialismo”.

Sobre una eventual discusión en torno a la ley de lemas, Linares reconoció que el tema es más complicado y todavía no conoce el pensamiento de los diputados y otros referentes del partido, por lo que anticipó que “el tema, de mínima, es para conversarlo”.

“Recalculando”, el endeudamiento de Provincia que volvió a comisión

El pedido de endeudamiento por 6.000 millones de pesos que solicitó el ministro de Economía Oscar Antonena, a través del Fondo Fiduciario que administra Nación, debió volver a comisión el jueves último en Legislatura, pese a que ya tenía dictamen a favor de su tratamiento. Según pudo saberse entre las ‘bambalinas’ de la sesión, los números que hizo el oficialismo permitieron ver que no daban los votos para la aprobación, al no contar con el acompañamiento de la radical Andrea Aguilera y ante la inasistencia, en el bloque del Chusoto, de los diputados petroleros Carlos Gómez y Emiliano Mongiliardi. Esto obligó al presidente de la bancada, Juan Horacio Pais, a volver el proyecto a comisión, a la espera de que pueda aprobarse dentro de dos semanas.

Una deuda que espera al próximo gobierno

Quien explicó algunas de las dudas que motivaron el rechazo del endeudamiento fue la presidente de la comisión de Hacienda, Belén Baskov, quien dijo en declaraciones a Actualidad 2.0 que no está claro cuál es el destino que se busca dar a los 6.000 millones de pesos, lo que no quedó claro cuando Antonena visitó a los diputados el martes de la semana próxima. “El pago de esa primera cuota lo hará el próximo gobernador, porque vence en enero de 2024”, advirtió la legisladora, quien además advirtió “la contradicción de aprobar un incremento presupuestario de 44.000 millones de pesos (por la mayor recaudación de la provincia) y al mismo tiempo contraer otra deuda por 6.000 millones, sin un destino concreto”. La legisladora valoró “el buen tino” del diputado Pais para seguir discutiendo el proyecto.

Baskov detalló también el preocupante panorama financiero que afrontará la provincia desde los próximos dos años: “está la renegociación del BOCADE, que era necesaria porque el retraso salarial hubiera sido de seis meses –recordó-. Después hay diferentes fondos fiduciarios, que deben rondar los 20.000 millones de pesos, según estimo y también la colocación de letras, que varía de 2.000 a 4.000 millones de pesos, además de algunas letras colocadas en dólares, que nosotros no acompañamos. Para 2024, 25 y 26, el panorama es muy difícil y no queremos que dentro de dos años se vuelva al pago de sueldos escalonado”.

El humo del MTE y los pedidos al intendente de Gaiman

Darío James cuestionó al Movimiento de Trabajadores Excluidos, que a nivel nacional conduce Juan Grabois y en el valle tiene como referente a Miguel Prudente, quienes le pidieron al municipio de Gaiman que les ceda una chacra con servicios “para construir una guardería”.

“A mí eso no me corresponde”, respondió el intendente Darío James, en declaraciones a LU17, al reconocer que si bien hubo una charla con el dirigente local y no un pedido formal, tras lo cual la agrupación convoco a un “verdurazo”.

“La culpa no es del chancho sino del que le da de comer”, dijo James, en referencia a los dirigentes del MTE que son subsidiados por el estado a cambio de votos. Además, consideró que ese tipo de organizaciones “solo fomentan la vagancia” y cuestionó que “el MTE es como el humo, se está metiendo en todos lados”.