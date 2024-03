Tras la polémica por el aumento de sueldos, el presidente Javier Milei despidió al secretario de Trabajo, Omar Yasin. “Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento”, aseguró este lunes por la mañana.

La situación se originó luego de que la diputada peronista, Victoria Tolosa Paz, denunciara un aumento del 48 % para funcionarios jerárquicos del Gabinete Nacional. No obstante, el mandatario nacional explicó que se trató de un aumento 'automático', y que a pesar de que el decreto llevaba su firma, lo desconocía. Y confirmó la decisión de dar marcha atrás con el aumento salarial.

Esta mañana, Milei confirmó - en declaraciones a La Nación+ - que echó al secretario de trabajo por esta situación. “Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento”.

De qué trata el decreto de Milei que anula el aumento de su sueldo y el de sus ministros

Y explicó que “en enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos del personal jerárquico, los cargos políticos. Cuando se dio el primer aumento, del 16%, no se le dio a los cargos políticos. Después, cuando se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y, ahí, se dispara un decreto que había enviado Cristina (Kirchner), que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que las personas que están debajo de la estructura, y eso disparó el aumento”.

Milei criticó a Cristina por el aumento en el Poder Ejecutivo y la ex presidente le respondió: "Lo hacía más valiente"

Con respecto al cruce de declaraciones con la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Milei remarcó que “ella no se hace cargo de su decreto, como no se hace cargo de muchas cosas. Le dije que resigne su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos y que vaya por la mínima. Lejos de darme una respuesta, hizo psicología barata. a de ella no se toca; la he dejado expuesta frente a su incoherencia”, dijo.