Milei: "No estoy de acuerdo con que diputados y senadores se suban el sueldo un 30%"

Javier Milei habló este jueves por la noche tras el incremento del 30% en la dieta de los diputados y senadores firmado por la vicepresidente Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El mandatario ratificó su claro rechazo a la medida en plena recesión y crisis económica que atraviesa todo el país, por lo que cruzó a los legisladores, sosteniendo que los argentinos “la están pasando muchísimo peor” y “con menos plata”.

En una entrevista con el canal LN+, Milei se refirió al escándalo que generó dicho anuncio y además, horas antes, tomó la decisión de que se dé marcha atrás a través de un proyecto que será tratado.

“Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula, que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad”, manifestó el presidente.

De esta manera, Milei aseguró que “no estoy de acuerdo con que se suban el sueldo" y empatizó con el pueblo argentino que padece mucho más la crisis. "Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”, lanzó.