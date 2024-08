Previo a su participación en el panel del Consejo de las Américas 2024, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres conversó en rueda de prensa y valoró que haya un panel de gobernadores “en un momento donde la Argentina está discutiendo algo que es fundamental para que el país vaya hacia una agenda de desarrollo que es con federalismo fiscal”, sostuvo.

En diálogo con La Opinión Austral, el mandatario señaló que, en el caso de la provincia de Chubut, "tenemos expectativas de nueva inversión. Somos una provincia principalmente extractiva, pero tenemos mucho potencial de agregado de valor, que creo que esa es la discusión que hay que dar, una discusión de competitividad”, insistió.

En esa línea, Torres afirmó que Chubut tiene “lo que demanda el mundo: alimento, energía, en el caso nuestro hay dos proyectos en materia de hidrocarburos y uno particularmente de energías renovables“. En relación a esto último, el gobernador chubutense anticipó que próximamente podrían haber anuncios oficiales.

HIDRÓGENO VERDE

En otro orden de cosas, Torres sostuvo “queda legislación todavía por trabajar, es fundamental un régimen específico para hidrógeno verde, estamos hablando del combustible del futuro. La Patagonia tiene los mejores vientos, tenemos amplitud territorial, tenemos puertos de aguas profundas. Por eso es importante calzar las dos discusiones y hablar de federalismo fiscal, que garantice la infraestructura necesaria para ser competitivos. Si queremos exportar, queremos generar divisas, no puede ser que tengamos puertos de agua profunda que no estén en condiciones, no puede ser tampoco que las rutas nacionales no estén en condiciones“, manifestó.

En ese contexto, indicó que “hay que atender dos variables” en la economía Argentina, la macro y la micro economía. “La macroeconomía no creo que por ósmosis resuelva los problemas de la microeconomía, pero si se puede sostener en el tiempo una estrategia, una agenda de desarrollo que agregue valor que nos permita tener más densidad de empresas y generar trabajo para dinamizar la economía”, explicó.

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

De cara a las elecciones legislativas del 2025 y las posibles alianzas electorales entre un sector del PRO y La Libertad Avanza, Torres remarcó que “es necesario tener espíritu crítico y poder discutir lo que uno está a favor acompañar y lo que uno está en contra, plantear las diferencias sin que eso implique ser enemigo de nadie”.

Por último, “Nacho” Torres pidió discutir una nueva ley de Coparticipación. “Es un mandato constitucional que se incumple desde 1996. Históricamente, cada vez que hay una crisis económica, se crea un nuevo impuesto que supuestamente es transitorio y después queda eternamente, creando una matriz fiscal más regresiva y más distorsiva que le pisa la cabeza a la producción y al trabajo”. Y puntualizó: “Además de una nueva Ley de Coparticipación Federal, tenemos que tener una matriz fiscal más justa y menos regresiva”.