“Pocho” está varado en medio de la ruta, entre Comodoro y Trelew. Su casa desde hace un día es una traffic, donde soportan el frío y esperan la llegada de ayuda para salir de la nieve que los dejó atrapados en la zona de Garayalde. Su única compañía es la radio, aquella histórica frecuencia que desde 1938 funciona en la Patagonia y hoy se ve amenazada por los recortes que el Gobierno Nacional impuso a los medios públicos.

Si usted llegó a esta parte de la crónica y piensa en la grieta, el gasto y demás, continúe leyendo, se trata de un servicio esencial, donde aún en pleno siglo XXI, la telefonía celular no llega o lo hace de a ratos.

En su caso, José se pudo comunicar con la radio y contar cómo era la situación, algo indispensable en esos días de incertidumbre en que muchos no podían comunicarse con sus familiares. “Lo único que hacemos es escuchar la radio, escuchar a ver si viene Vialidad, porque nos dijeron que venía el Ejército y Vialidad, pero no vemos a nadie. Solo los camioneros nos están asistiendo”, decía con incertidumbre aquella tarde.

José di Luca, como se llama, venía junto a su esposa desde Puerto Madryn y quedaron varados luego que un camión quedó atravesado en la ruta. En la entrevista con Lu4, cuenta que en la zona de Garayalde la nieve llegaba al metro y medio y era tan difícil caminar por el lugar que incluso muchos dudaban al momento de ir de un vehículo a otro.

Para él la radio fue una compañía fundamental en ese momento, tal como también lo fue para Blanca Aranda, una oyente de Lu4 que el último miércoles aún estaba aislada en cerro San Bernardo producto de la nieve.

Blanca se encuentra en medio de un tratamiento oncológico y tenía turno en Cabin. La mujer no solo estaba preocupada por los suyos y su situación, sino también por su turno médico. Es que en el campo preocupa lo sencillo.

Carolina Paredes, locutora de LU4 a cargo de la emisión de esa tarde, lee el mensaje y lleva tranquilidad a Blanquita. Sabe que la mujer no tiene señal de celular. Un vecino que salió a un punto distante fue fundamental para avisar a la radio que están todos bien.

“Es un mensaje muy importante para Blanca Aranda que se encuentra en el campo de Assef, en la zona de cerro San Bernardo”, dice en cuanto la luz roja se prende dando señal de aire. “Su turno de Cabin se cambió para la semana que viene, que esté tranquila. Entre hoy y mañana por la mañana van a llegar a buscarlos con un tanque del Ejército. Le envía saludos su hija Daniela, que no se preocupe que están todos bien por Sarmiento y que esté a la espera, en cualquier momento llega la gente del Ejército a sacarla del campo”.

Carolina despide a Blanca, informa que el mensaje se va a sumar al servicio del Mensajero Rural y da paso a una cortina musical. “Esa es la importancia de la radio, más allá del mensajero, es toda la programación”, dice a ADNSUR en cuanto comienza la música.

“Por el temporal de nieve se montó un programa de emergencia el miércoles desde las 16hs. Notamos lo que estaba pasando con los vehículos varados y una persona que estaba escuchando anotó el celular de la radio. Era el único vehículo que tenía señal y se comunicó con nosotros. Estaba realmente preocupado y agradecido de los camioneros que venían a compartir algo o acercaban algo caliente”, dice al contar el caso de Pocho, quien el sábado ya estaba en Comodoro y su mujer en perfecto estado de salud, tal como informó a la radio para llevar tranquilidad a modo de agradecimiento.

Por estos días, la continuidad diaria del Mensajero es una incertidumbre. Por primera vez desde 1938, el servicio se vio interrumpido por la imposibilidad de trabajar fines de semana y feriados. Y solo la iniciativa de los trabajadores hizo que se mantuviera la transmisión durante el temporal. Es que cuando advirtieron lo que sucedía, no dudaron: “nos comunicamos con Buenos Aires, dijimos ‘somos una radio de cabecera’ y nos permitieron trabajar una guardia mínima de tres horas durante los feriados y fines de semana. Así, un locutor con un operador pudieron cumplir con ese trabajo.

El servicio es fundamental en los campos y las rutas de la Patagonia. Es que, como dice la locutora, “uno puede acompañar con música, con información, pero el mensaje es lo que espera la gente. Si no tiene energía en el campo, guarda las pilas para poder escuchar los mensajes de la radio que tiene seis emisiones: 7:30, 11:55, 13:30, 18:20 y 22:00hs. Es la vía que tiene la gente para comunicarse con sus familiares en el campo. Por ejemplo, hoy se leyó un mensaje que va un contingente en caravana. ‘El comisario Daniel Manríquez de Sarmiento informa a los productores de cerro San Bernardo, en estancia la Helvetia, que van camionetas con insumos. Una caravana que es liderada por Aladino Jara, un vecino de Sarmiento que tiene una empresa de camiones para asistir a los peones a los puestos’. También pudimos avisar por el mensajero que, en tal tranquera blanca, al lado de la toma de agua le dejaron víveres porque más allá no pudieron ir, pero la gente a caballo puede llegar hasta la tranquera”.

Pero esta no es la primera vez que el Mensajero es tan importante. Esto sucede día a día, tal como te lo contamos en abril de 2019, cuando el servicio no estaba amenazado. Por supuesto que en tiempos donde las inclemencias del clima derivan en emergencias, el servicio toma aún más valor. “Esto ya lo vivimos con el temporal del 2017, cuando tuvimos que avisar que estén atentos de que iba a sobrevolar el helicóptero, que traten de sacar algún trapo de color. Hablamos de gente que estaba arriba de una camioneta, en medio del barro, tratando de hacer señales para recibir medicación o mercadería que estaban esperando. Eso fue tremendo, no solo para Comodoro sino también para la zona rural, porque en Comodoro tenés todas las vías de comunicación, pero en el campo están solos”.

LA ESPERANZA SE MANTIENE

Luego de la sanción de la Ley Bases, los trabajadores de Lu4, Radio Nacional y el resto de las 37 frecuencias nacionales no pierden la esperanza de que en Buenos Aires tomen conciencia sobre lo que el servicio significa para el interior del país.

Carolina lo dice. “Estamos esperanzados de que van a tomar conciencia de la importancia que tienen los medios distantes, no solo de la Patagonia sino del norte argentino, porque acá no es Buenos Aires. A la gente no solo le interesa lo que pasa en la General Paz, no es solo un partido de fútbol, sino también es importante la información de un corte de ruta, una nevada, inclemencias climáticas o el turno médico de una persona que vive en el campo, que va a ir personal sanitario o se suspenden las clases en una zona rural y los chicos no tienen que caminar o trasladarse kilómetros en forma precaria".

"Yo creo que el Mensajero no va a perder esa magia, también la conserva Radio Nacional Esquel, que es muy importante, Radio Nacional El Bolsón, pero acá estamos desde 1938 con ese servicio que nunca se había visto interrumpido y, lamentablemente, con esto de que no nos dejan trabajar hubo fines de semana en que la gente no tuvo el servicio, y seguimos siendo importante más allá del avance de la tecnología”, dice Parades, convencida que aún se puede revertir esta situación para que la radio siga sonando en el campo y los parajes del interior del país.