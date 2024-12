En el acto de presentación de la subzona franca de Trelew, el gobernador Ignacio Torres reveló: “Ayer me llamaron por teléfono para cambiar el día de la presentación de la ‘Subzona Franca’ porque se va a tratar una ley en la Legislatura y hubo mucho ruido con el Gobierno anterior. Tuvo que dar marcha atrás y dicen que van a cortar las rutas”.

“Es un proyecto de ley que le pone fin a los ‘caranchos’, que son los abogados que estafan a los trabajadores y a quienes generan trabajo. Esos ‘caranchos’ que nunca laburaron en su vida amenazaron a nuestros diputados de varios partidos políticos”, aseguró.

“Quiero decirles a esos -que atentan contra el desarrollo de mi provincia- que esa ley se va a votar y todos aquellos que estuvieron estafando a los trabajadores van a tener que rendir cuentas ante la Justicia y la sociedad”, afirmó.

“No hay que tener miedo de hacer las cosas bien. Nunca voy a cambiar un acto o una presentación por una posible manifestación cuando estoy convencido de que está bien lo que se está haciendo”, señaló.

“Hoy hablaba con el número 1 de la CGT y le decía: ‘¿Cómo puede ser que una ley que adhirieron más de 16 provincias y que la CGT banca a nivel nacional, y que acá haya un grupo pequeño (como el que está ahora en la Legislatura) que atenta contra la presentación?’, relató.

“Hablé también con Gerardo Martínez de UOCRA y le pregunté lo mismo. La conclusión fue que esa movilización estaba arengada e incluso los colectivos estaban pagados por esa mafia de ‘abogados caranchos’ entongados con algún dirigente mediocre que cree que puede usar un sello partidario para condicionar el progreso de esta provincia”, consideró.

“Ante la falta de empatía y carisma para convencer al electorado, quieren amedrentar para que a los chubutenses nos vaya mal. Ya dijimos ‘basta’. Yo no soy Arcioni y a mí no me van a amenazar. No vamos a dar marcha atrás nunca cuando algún delincuente mafioso quiera atentar contra el progreso de la provincia”, completó.