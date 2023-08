El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó duramente al actual mandatario provincial, Mariano Arcioni, al afirmar que “no está cumpliendo” con lo hablado respecto a llevar adelante una transición ordenada en la provincia e incluso afirmó que la intenta “boicotear”.

Visiblemente enojado por lo que está sucediendo, en relación a “ingresos” que se están dando en distintos lugares del Estado Provincial, así como licitaciones de obras que el actual gobierno no va a terminar, Torres arremetió contra Arcioni indicando que “en este último tiempo eligió aislarse, no compartir la información, incluso intentar de boicotear la transición con algunos ministros, que de buena voluntad quisieron llamar y poner a disposición toda la información”, indicó.

"Tengo que reconocer que hay muy buena predisposición por parte del 90% de los Ministerios”, e incluso sostuvo que “de manera espontánea, Contaduría General, pusieron a disposición la información”. Y destacó - a Radio Chubut- que “nos preocupa que no se está cumpliendo con lo que se habló”.

Torres dijo que “el gobernador Arcioni tiene la última oportunidad de mostrar que verdaderamente tiene vocación de dejar más o menos ordenado el Estado Provincial” y recordó que uno de los principales pedidos que hizo antes de asumir “fue algo muy simple, que no haya más ingresos (a la planta del Estado), a no ser que sea esencial como estoy hablando del caso de un médico, un policía, una docente. Y eso no se está cumpliendo”.

Acusó en ese marco que “hay una bajada de línea del propio gobernador, literalmente dicho por uno de sus propios ministros: muchachos ingresen todo lo que quieran, liciten, a mí no me ayudaron ni los propios, no tenemos ningún compromiso”, afirmó Torres al revelar lo que indicó le han dicho los propios funcionarios del actual gobierno.

Sin embargo, aclaró que “al margen de esto, los diputados incluso oficialistas manifestaron el acompañamiento y la decisión de tener una reunión”.

“TORPEZA O CHOREO”

Otro punto cuestionado con dureza por el gobernador electo es la situación en relación a las obras inconclusas. Dijo que “hay una obra eléctrica, que es una línea que llega a Camarones que se dio a dos empresarios distintos. Uno ya está terminando la estación transformadora y el otro cobró el adelanto financiero y no puso ni un solo poste” denunció.

“A esa misma empresa se le están adjudicando obras faraónicas, licitando que son obras que se sabe que no se van a hacer para cobrar el adelanto financiero a 4 meses de irse del gobierno” remarcó y concluyó: “Esto tiene dos explicaciones, torpeza o choreo”, dijo contundente.

Asimismo, y al dialogar también en la mañana de este miércoles con FM Del Viento de Puerto Madryn, Torres calificó como “una decisión caprichosa y unilateral” a la actitud que tomó Arcioni respecto a lo que está sucediendo con la transición y dijo que el actual mandatario “tiene la oportunidad de reivindicarse”.

Insistió en que “hay buena voluntad por parte de los ministros y en las distintas dependencias, pero no hay voluntad del gobernador”. Y recordó que “para que esta transición sea ordenada y había un compromiso de hacerlo”.

ENTONGUES

Torres lamentó que “nos habíamos comprometido en que no haya ingresos ni se hagan licitaciones por términos que excedan el tiempo de su gestión”, e insistió que lo está pasando le preocupa: “han hecho un desastre: el dragado de Comodoro Rivadavia, la compra de medicamentos. Es grave lo que están haciendo”, denunció.

“Quieren dejar una bomba para el gobierno que venga y no lo vamos a permitir” dijo categórico.

Para concluir expresó que “nos sorprende que esté avanzando el gobernador de esta forma. Juega a la política con Sergio Massa y no se pone a laburar en la provincia”.

Por eso dijo que una vez que asuma la gestión, el 10 de diciembre “vamos a eliminar todos los entongues que hacen en este último año, como los ingresos.

Pagarán justos por pecadores, aunque vamos a ver casos particulares”, afirmó. Y concluyó: “vamos a pedir una auditoría integral y un censo para saber quién trabaja y quién no. Lo hablamos con los gremios”.