Torres: "Vamos a recuperar la calidad institucional en Chubut mirando hacia el futuro"

El gobernador electo de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, encabezó el cierre de la segunda jornada de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla del 7 al 10 de septiembre en el Hotel Rayentray de Puerto Madryn, con la participación de representantes de diferentes espacios políticos y laborales, tanto del sector público como del privado.

Expectativa

Durante su alocución, Torres destacó la participación de representantes de diversos sectores durante la Convención "en un momento de tanta incertidumbre y ante la expectativa de cuál va a ser la Argentina que viene" y planteó que "las decisiones macroeconómicas que pueda tomar la próxima conducción a nivel nacional, a nosotros nos impacta en la calidad de vida".

"Ver que hay tantas coincidencias entre actores de distintos partidos, nos lleva a pensar si no podríamos haber ido en la misma boleta", ironizó el mandatario.

Sobre esto último, agregó que "hay una idea de ir hacia una Argentina con previsibilidad, con seguridad jurídica; de salir de ese círculo vicioso de desidia y entrar en un círculo virtuoso de desarrollo".

"Agregar valor a nuestros recursos"

Torres expresó: "Algo en lo que quiero hacer hincapié es que, para nosotros en Chubut, que tenemos un desafío enorme de recuperar un montón de tiempo que se perdió en una de las crisis educativas más grandes de la historia, hay un eje fundamental: la calidad institucional. De nada sirve mirar un Powerpoint con teorías macroeconómicas sofisticadas si no garantizamos la calidad institucional. Chubut es una de las provincias más ricas del país, somos la cuarta exportadora, tenemos hidrocarburos, pesca, el primer stock ovino, una empresa exportadora de aluminio de las más importantes. Sin embargo, nos cuesta muchísimo agregarle valor a nuestros recursos, ser más competitivos, y lo más importante, darle a las futuras generaciones la única herramienta que les va a permitir defenderse de cualquier injusticia en la vida, que es la educación".

Educación, la herramienta fundamental

Continuando con su presentación, el gobernador electo de Chubut sostuvo que "tenemos el desafío de darle a las futuras generaciones la misma oportunidad que tuvimos nosotros de estudiar, de formarnos personalmente; por eso, en cada debate en el que tengo la oportunidad cuento lo que pasa en Chubut, porque es un caso «testigo» de que una provincia bendecida con muchísimos recursos, cuando no hay calidad institucional ni seguridad jurídica, no se puede garantizar lo mínimo indispensable que un Estado benefactor tiene que darle a la ciudadanía. Y en este debate, que invita a hablar de economía y de distintos temas a distintos actores de la política, como primer gobernador hijo de la democracia, creo que tenemos muchas cosas para militar y dar batalla, que tienen que ver con mirar al futuro y no tanto hacia atrás, evitando discusiones arcaicas cuando tenemos más del 40% de la población por debajo de la línea de pobreza y prácticamente la mitad de los trabajadores no registrados".

Calidad institucional

"Cuando tenemos tantas peleas para dar en conjunto y que no tienen color partidario, a veces nos encontramos con grietas inconducentes cuando contamos con todo para salir adelante. Por eso celebro este encuentro, la forma en la que se dio el debate y que todos los sectores políticos hayan tenido la oportunidad de hablar, y ojalá en el próximo encuentro podamos estar hablando de cómo logramos recuperar esa calidad institucional que tanto necesitamos en Chubut, en la Argentina, y que tanto hayamos recuperado la educación en una provincia que tanto la necesita", cerró Ignacio Torres.