Sandra Orlandi es ingeniera de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, recientemente participó en el Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica y se refirió a la complicada situación que se vive en Comodoro Rivadavia tras el colapso de la Ruta Nacional N°3, que se partió en dos la semana pasada.

La ingeniera recordó su experiencia personal, ya que trabajó en las perforaciones durante el desplazamiento del año 1995 y luego formó parte de un gran equipo del proyecto del viaducto. En esa época, diseñaron el proyecto solicitado por Vialidad Nacional, pero hubo una gran movilización para detenerlo antes de su ejecución.

Contó que en ese momento, el proyecto estaba diseñado para un tercio del tráfico actual y advirtió que, en caso de querer avanzar nuevamente en el mismo, el estudio debería ajustarse en todos los aspectos, incluyendo el diseño, ya que ahora se habla de la necesidad de tres carriles en cada dirección.

Sin embargo, descartó esta posibilidad de estos tres carriles por cada mano debido a "los problemas que tiene ahora (el Cerro Chenque), no podría hacerse esos carriles."

Orlandi afirmó que al proyecto habría que sumarle un mejoramiento y mantenimiento de caminos que existen, como un camino de circunvalación.

"Las obras civiles se diseñan para una determinada vida útil, no eternamente, y el tiempo de diseño mínimo son 50 años. El arreglo anterior se hizo hace 30 años", dijo.

CIRCULACIÓN DE CAMIONES

En cuanto al tránsito de camiones, manifestó su preocupación por el desvío del tránsito pesado por los caminos alternativos.

"No deberían circular por ninguno de los tres caminos en este momento, deberían salir por fuera de la ciudad, no en el Centenario, no en Roque González ni en Ruta 3, al menos no en las condiciones en que están", afirmó en diálogo con Radio del Mar.

Y detalló que hay zonas de circulación comprometidas, como por ejemplo, "el Roque González tiene zonas que hubo que estabilizar y el Centenario tiene zonas que presentan algunas fallas en este momento, está sobrecargado. Hay que poner los ojos en todos lados, no solo en el Chenque", aseguró.

Y además, afirmó que "el camino de la caballeriza no está bien mantenido, no está en condiciones, solo camionetas o vehículos 4x4 deberían circular".

Finalmente, Orlandi señaló que hay que esperar a que se derrumbe todo lo que aún está colgando y recién ahí se podrá comenzar con la construcción. Sin embargo, en cuanto a los plazos, sostuvo que "la zona del Chenque va a tardar en entrar en funcionamiento de nuevo".