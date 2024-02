Torres: "No me voy a dejar apretar nunca cuando me quieran poner un pie encima"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remarcó que "hay que llevar tranquilidad" y que en momentos como éstos "surge lo mejor y las miserias" de las personas, por lo que reconoció "el compromiso y acompañamiento del vicegobernador Gustavo Menna".

"Cuando uno asume la gestión, quedan de lado los prejuicios y tiene la obligación de defender los derechos de todos. Por eso expresó que cuando "el intendente de Comodoro me llamó preocupado" en relación a la quita del subsidio del transporte público, lo hice convencido porque estoy seguro que estamos peleando lo que nos corresponde”, agregó.

Luego dijo que “quiero explicar cuál fue el detonante financiero de todo lo sucedido para luego pasar ‘al trasfondo’ de todo lo político”.

Al hablar ante los diputados provinciales e intendentes de todos los signos políticos,Torres habló de "obsesión" por la educación en Chubut y reveló que el día que estuvo en Comodoro con anuncios referidos a la Escuela de Biología Marina recibió un mensaje del gobierno nacional reteniendo fondos a Chubut.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Luego apuntó sobre los "agravios y bronca" del gobierno nacional indicando que "el objetivo no es fiscal" sino que el "objetivo real" a través del Banco Central y del Ministerio de Economía es que "es algo político", con el objetivo central "es disciplinar a todas las provincias".

"Chubut para el gobierno nacional es una provincia chica. Con 500 mil habitantes es un barrio porteño", por eso agradeció que con ese embate “nos juntó a todas las provincias”, añadió.

La idea de cerrar la válvula fue de los jubilados ex ypefianos

Más adelante, Torres habló "del nivel de ignorancia" que hay a nivel nacional y afirmó que "YPF es parte de nuestra historia", explicando que el objetivo de la empresa estatal es deshacerse del pasivo ambiental, declarando que "son más de 100 años de historia".

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Luego señaló que "la idea de cerrar la válvula fue de los jubilados ex ypefianos" que son los que "conocen nuestra historia". Y preguntó: "¿Saben lo que más molestó? Es que el año que viene vencen las concesiones. Vivimos en una Argentina federal y a los elegidos democráticamente hay que respetarlos".

Por eso pidió al gobierno nacional: "déjennos gobernar. No nos molesten más. A nosotros no nos importa lo que pasa en la Casa Rosada", fustigó y defendió los recursos de los chubutenses "que son recursos para nuestros docentes y policías" y pidió que "no nos callemos más. Exijamos respeto", pidió.

La discusión por un modelo de país

Torres remarcó que "no es momento para especular", y agregó "que "ya va a haber tiempo para competir en elecciones. Tenemos que discutir qué modelo de país queremos". Y remarcó que "esta provincia aporta 100 y recibe 40".

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Sostuvo que "algunos festejan el ajuste. Yo no lo festejo. Tuvimos que hacerlo. Es doloroso", pero remarcó que eso es parte "de ordenar las cuentas". "Hoy me denuncian penalmente a mí cuando deberían estar diciendo: Chubut, exporten más" y pidió "no callarnos más. No tengamos miedo de hablar", pidió Torres y afirmó "yo estoy convencido que estamos haciendo bien".

Además, en su discurso desde una banca de la Legislatura, dijo que su mensaje tiene que ver con una decisión tomada por distintos sectores. "Nosotros pudimos lograr acá lo que el gobierno (nacional) no pudo. ¿Y saben cómo lo logramos?: hablando", expresó, lo que generó aplausos en la Legislatura.

Seguidamente elogió "el coraje" de representantes de la oposición por apoyar la defensa de los intereses de Chubut y afirmó: "Nadie más que yo quiere que este conflicto se resuelva".

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

Y dejó en claro que "hablo de una Argentina Federal" y subrayó que "el 7 de marzo vamos a estar mostrando lo importante que es la Patagonia" y prometió que "vamos a poner a esta provincia donde debe estar".