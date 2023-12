Torres: “Estamos negociando con Francos una compensación con Chubut para no pagar la deuda con el Fondo Fiduciario y la Anses”

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, estuvo en la última edición del año del programa Sin Hilo que se emite por Canal 12. Hizo un repaso de sus primeras dos semanas de gestión, se refirió a la intervención en ISSYS, hizo hincapié en los gestos de austeridad, repasó la relación con el Gobierno nacional y subrayó que la Educación será una prioridad de su gobierno con una mirada que otorgue reconocimiento concreto a los docentes que permanezcan en las aulas y se capaciten permanentemente.

El mandatario dijo que en materia financiera, “Nación reconocería la deuda con la provincia. Esa deuda la podemos compensar con el Fondo Fiduciario o con la deuda que tenemos con ANSES. O sea, nos desendeudamos pero haciendo obras”, insistió.

“Tenemos comprometido repago de deudas o infraestructura. Hay obras de infraestructura que son estratégicas que debería hacer la Nación pero con este mecanismo podemos desendeudarnos a una tasa menor”, subrayó.

En otro orden de temas, destacó que “un actor que es muy importante en el Gobierno Nacional y que es muy sensato es Guillermo Franco, el ministro del Interior con quien venimos hablando incluso antes de las elecciones. Ayer lo llamé por el manejo del fuego".

“La semana que viene, vamos a firmar un convenio del ‘Manejo del fuego’ porque Franco es una persona que resuelve, es ejecutivo, tiene diálogo constante y conoce la realidad de las provincias”, consideró.

SUPERIOR TRIBUNAL

Torres también se refirió a la conformación del Superior Tribunal de Justicia (STJ). “Creo que un número interesante sería con 5 integrantes así no hay empate. Lo mismo que le exigimos al Poder Legislativo también hay que pedírselo al Poder Judicial. La idea es armar una mesa tripartita con los tres poderes donde va a estar Gustavo Mena, va a estar la ministra Camila Banfi y voy a estar yo para definir justamente un esquema de ordenamiento de las cuentas. cuando se arme el presupuesto con las variables nacionales. Queremos trabajar en distintas leyes que nos permitan hacer un estado más ágil a los tres poderes”, aseguró.

“De la Justicia, me preocupa que haya habido algún tipo de malversación con las tasas de Justicia. Hay un juicio político que sigue su proceso legislativo como corresponde, es constitucional y tiene que seguir”, indicó.

“Hay una investigación que puede destapar una olla de mucho tiempo que eso sí sería escandaloso y la verdad que sería muy avergonzante para la provincia que se utilice esa herramienta para enriquecerse, o sea, es un acto de corrupción muy grande si se comprueba que se utilizaron las tasas de justicia”, afirmó.

FUEROS Y TRANSPARENCIA

“Chubut está última en el ranking de transparencia institucional. Quiero irme de mi gestión saliendo de ese círculo vicioso de desidia y que hay que poner en marcha una serie de herramientas de acceso a la información pública, tecnología, digitalización, modernización del Estado y transparencia. Tenemos que ser una vidriera del desarrollo de inversiones mostrar el potencial turístico que tenemos”, detalló.

Sobre el tema de la ‘eliminación de los fueros’, el mandatario anticipó que" lo vamos a enviar en sesiones ordinarias como ‘enmienda constitucional’ y los chubutenses van a decidir en la elección de medio término del 2025. Van a poder votar si están de acuerdo o no con la eliminación de los fueros y a quienes alcanza”, precisó.

“Quiero que sea la primer provincia de la Argentina sin fueros, terminar con los privilegios que haya una sola ‘vara’ para todos y los chubutenses tenemos una oportunidad histórica para recuperar la confianza y la credibilidad”, sentenció.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

El mandatario provincial también hizo hincapié en la actividad legislativa en los próximos meses. “Durante el verano, los diputados tienen que trabajar la transparencia en la obra pública, la situación del ISSYS y sobre Educación. Queremos que la recomposición salarial docente se genere en el marco de un reconocimiento a la capacitación, al trabajo y eso lo hablamos con todos los gremios”.

“Tiene que ser remunerativo y tiene que impactar también en los jubilados. Sería un esquema remunerativo que premia al docente que está frente al aula, se capacita y se forma”, confirmó en línea con las declaraciones del ministro Punta de la semana pasada que también incluyó ADNSUR.

“Hay otras cosas importantes como el liquidador de sueldo que le costó mucho dinero al gobierno anterior. Hay que cargar los datos porque tiene que funcionar porque eso tiene un ahorro fiscal muy importante y hoy genera un perjuicio por mala liquidación de haberes a muchísimos docentes”, añadió.

“Las clases tienen que empezar y los chicos tienen que poder ir a los comedores de las escuelas, esos son los dos objetivos principales”, enfatizó.

Y en este marco, afirmó que “la negociación la vamos a hacer con los números arriba de la mesa. El aumento de la recaudación lo van a ver todos los gremios e insisto va a haber un esfuerzo fiscal extra para un reconocimiento”, proyectó.

“Queremos que haya también una reivindicación a la capacitación docente a la formación, que haya calidad académica en los docentes y la infraestructura escolar para los chicos como para los docentes”, valoró.

“Vamos a hacer un relevamiento y los resultados nos van a doler mucho como sociedad porque no son –solamente- académicos sino emocionales de una generación que está frustrada y no podemos permitir que esto siga pasando en una provincia tan rica como Chubut”, evaluó.

AUSTERIDAD

El mandatario provincial también habló sobre la situación financiera en la provincia de cara a los próximos meses. “Nosotros le exigimos un esfuerzo a los Poderes Legislativo y Judicial en este primer año que va a ser muy duro. En mi caso, tengo el ingreso del sector privado y puedo donar el sueldo. No le puedo decir a un funcionario que vive de su función que done el sueldo porque sería injusto. Le puedo exigir que viajen cuatro funcionarios juntos y que no vayan en cuatro autos distintos para evitar gastar combustible de manera innecesaria”, graficó.

“Le puedo pedir a los diputados que paguen un alquiler y ese alquiler se done a un establecimiento educativo o una cooperadora escolar. Me hago cargo de la necesidad de tener un gesto de austeridad con la ciudadanía”, añadió.

“Quiero que el legado más importante de mi gobierno sea sentar las bases para que no volvamos avergonzarnos ni de papelones institucionales ni de causas de corrupción como las que –lamentablemente- vivimos en estos últimos años”, reseñó.

Y resaltó la necesidad de que “hay que dotar de tecnología al Estado. Queremos tener un proceso licitatorio en tiempo real donde cualquiera pueda entrar y ver cómo se ejecuta el dinero, los oferentes, la apertura de sobres y que los pliegos sean gratuitos”, enumeró.

“Se terminaron las ‘Cámaras de la Construcción’. Todos los que quieran licitar van a poder hacerlo vía web con el sistema SIPE –independientemente- si están o no en una Cámara. No van a estar obligados a hablar con el presidente de la Cámara de la Construcción que era el que siempre ‘cortaba el bacalao y repartía la torta’. Eso se terminó y van a competir porque -si se hacen bien las cosas- de una ruta hacemos tres o de una escuela hacemos cinco. Esa es la forma más eficiente de ejecutar los recursos de todos los chubutenses”, adelantó.

PERMISOS

Por otro lado, el mandatario provincial de la situación de las escuelas.“Hay un fideicomiso que va a ser –específicamente- utilizado para infraestructura escolar. Hubo una licitación de permisos que se entregaron (sin ningún tipo de contraprestación con la provincia) que rondan un monto entre 5 y 7 millones y medio de dólares. Con 7 millones de dólares, podemos hacer 7 escuelas. La última escuela que se hizo fue en el 2016 con fondos nacionales”, indicó.

“Se entregaron permisos sin ningún tipo de contraprestación para la provincia con una comisión armada ‘entre gallos y medianoche’. Va a haber una investigación. La Fiscalía de Estado está para defender los intereses de la provincia y garantizar que estas cuestiones se hagan con la celeridad suficiente”, agregó.

“El primer juicio tiene que ver con la compensación de ganancias lo conseguimos -en su momento- a través de un aporte del Tesoro. Queremos sentar precedente que la compensación tiene que darse desde el Tesoro Nacional y no retrotraer la medida sino que lo inconstitucional no es la medida de ganancias sino que no se compensa el perjuicio que le genera a las arcas provinciales (que es inconstitucional) porque toca la coparticipación federal”, explicó.

DNU Y LEY ÓMNIBUS

El gobernador del Chubut fue consultado sobre el paquete de medidas que envió el gobierno de Javier Milei al Congreso de la Nación. “Vamos a adherir a la parte que tiene que ver con la Justicia de modernizar y agilizar un sistema acusatorio que nosotros tenemos. Queremos ser la primera provincia de la Argentina que adhiera a ese capítulo específico porque consideramos que es bueno y nosotros podemos ser un ejemplo de avanzada en materia judicial”, anticipó.

“Hay temas en que no estamos de acuerdo. A mí me parece que 15 puntos de retenciones sin ningún diferencial del DNU (que lo ratifica esta ley) no tiene razón de ser. Es pegarse un tiro en el pie porque no es lo mismo quien exporta lana sucia que el que exporta lana peinada”, distinguió.

“Hubiese sido más inteligente generar los consensos para hacer una ley espejo. Creo que fue (Carolina) Losada la que presentó una ley espejo del DNU para poder puntear y dar una discusión artículo por artículo que es bueno también que se propicie ese debate”, interpretó.

“El Fondo de Desempleo es un tema para estudiar pero insisto es voluntario, no es compulsivo. O sea que si un gremio está en contra no necesariamente tiene que adherirlo”, aclaró.

Y reconoció que “si el Gobierno quiere gobernar por decreto, va a tener mucho choque con la Corte Suprema de Justicia por eso es importante generar los consensos en el Congreso y eso hace que el sistema funcione”, consideró.

“El nexo con el Gobierno Nacional es Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Hablé hace poco con la ministra Patricia Bullrich por el intento de homicidio a un policía en Comodoro, el homicidio que hubo en Cushamen y por algunos casos concretos de de usurpaciones que vemos que la Justicia no avanza y queremos insistir en que haya un fallo para poder desalojar y la verdad que el acompañamiento de Patricia va a ser muy importante para este tramo”, relató.

REPARACIÓN HISTÓRICA

Torres también se refirió a la reparación histórica para la provincia y confirmó una reunión. “Vamos a presentar la ‘Reparación Histórica’ en nuestra provincia a través de una reunión patagónica con algunos agregados que tiene que ver con liquidación de regalías donde en algún momento se liquidaron a dólar oficial y había un dólar exportador. Hubo mucho dinero que no se contempló. Hay varios reclamos en un paquete de reparación histórica”, expresó.

“En Chubut de cada 100 que aporta, recibe apenas 40. Hace más de 100 años que nuestra provincia le aporta al Estado nacional más de 300.000 millones de dólares y tenemos muchas falencias de obras de infraestructura muy importantes. Estoy hablando de puertos de aguas profundas, problemas de agua en el sur de la provincia, rutas que están sin terminar”, reprochó.

“La reparación histórica no tiene que ver solamente con un monto de dinero sino que tiene que ver con una concepción del verdadero federalismo”, puntualizó.

“Queremos hacer una ‘ingeniería financiera’ para poder apalancarnos a una tasa mucho menor que la de mercado un 4% en dólares con fondos para infraestructura haciendo obras que debería hacer Nación. Si Nación nos reconoce esa deuda, podemos cancelar deudas con tasas más altas haciendo obras, Nos desendeudamos y hacemos obras”, sostuvo.

DECRETO Y REINCORPORACIONES

En otro orden de temas, el gobernador se refirió al panorama dentro del Estado. “Se están evaluando muchos casos de reincorporaciones lo que no podíamos hacer es usar el ‘bisturí’ de entrada porque íbamos a estar varios meses y sobre todo con las últimas resoluciones del gobierno que entraban de 200 y de a 80”, repasó.

“Ahora se están reincorporando sobre todos los esenciales en los ministerios de Salud, de Educación, pero en el ministerio de Familia era un escándalo donde se encontraban apellidos que se repetían mucho”, criticó.

“Reduje en un 90% las Asesorías de Gabinete porque había 170. Nuestra idea es tener las mesas sectoriales con los especialistas en Hidrocarburos y Pesca, por ejemplo. Pero ese invento de ‘Asesoría de Gabinete’ no tiene razón de ser”, remarcó.

COMEDORES ESENCIALES Y JUBILADOS

El mandatario provincial se refirió al impacto de la situación económica en la ciudadanía. "Hay que contextualizar a nivel nacional lo que se está viviendo que hubo una devaluación muy importante, estamos en medio de un guarismo inflacionario muy importante y hay una medida que tomó el gobierno que es duplicar la Asignación Universal por Hijo para contener cualquier tipo de conflictividad social o a los sectores más vulnerables. Eso no alcanza”.

"Nosotros tenemos que garantizar que los chicos puedan comer en la escuela todos los días del año. Hay una parte que tiene que ver con una contención social necesaria donde la provincia va a tener que hacer un esfuerzo fiscal para las familias que la están pasando mal y -en un momento de tanta incertidumbre- no podemos improvisar”, explicó.

“Los 10 puntos del Gobierno nacional en ningún momento contemplan a los jubilados de hecho lo único que contemplan es sacar la movilidad por decreto. ¿Cómo se garantiza que una jubilación que pierde la mitad del poder adquisitivo en un contexto donde los medicamentos duplican o triplican el precio pueda tener acceso a una salud digna”, se preguntó.

“Tuvimos una reunión con los jubilados de SEROS y con los de PAMI. El Estado siempre fue muy ingrato con los jubilados porque no te van a prender fuego la Legislatura porque no te van a tirar piedras. Entonces, el Estado tiene la obligación y la dirigencia tenemos la obligación de garantizar que el impacto que pueden tener estas medidas no le pegue de lleno para mí al sector más vulnerable que son los jubilados”, agregó.

“Yo quiero tener un presupuesto que es lo que uno presupone que va a gastar, va a recaudar tiene que estar anclado en variables nacionales que no están todavía entonces si no sabemos cuál cuáles son las estimaciones inflacionarias a nivel nacional o del dólar que -en la provincia-tiene un impacto directo en un tercio del presupuesto que depende directamente las regalías es muy difícil poder armar un presupuesto realista”, aclaró.

“El problema que tiene la provincia es que la deuda no se licua. La devaluación generó que la deuda en dólares se duplicó. A la provincia se le duplica la deuda en dólares y más en el esquema torpe en que se endeudaron”, lamentó.

CAMBIOS

Finalmente, habló de las expectativas que tiene de cara a lo que será su gobierno en la provincia por los próximo cuatro años. “Lo que va a cambiar es la forma de gobernar va a haber una forma de gobernar de cara a la gente con franqueza y con sinceridad. Va a haber un gobierno que siempre va a poner la cara y que va a decir la verdad, aunque duela muchas veces”, dijo Torres.

“El gran desafío que tenemos como sociedad y como chubutenses es reivindicar nuestros valores que nos identifican como la cultura del trabajo, del esfuerzo y entender la importancia de ser una sociedad que prioriza la educación por sobre cualquier otra cosa”, afirmó.

“A los más chicos, tenemos que darle herramientas para que se desarrollen profesionalmente y para que ayuden a que esta provincia sea pujante. En marzo van a empezar las clases, no tenemos margen para perder un día más. Necesitamos un programa intensivo para recuperar algo de todo ese tiempo que se perdió”, indicó.

“Vamos a fomentar ‘Programación’ en las escuelas porque es una salida laboral muy importante pero antes vamos a tener que hablar de alfabetización. Hay una generación frustrada que no resiste otra frustración, otro año de conflictividad sin clases”, concluyó el gobernador Ignacio Torres a través del último programa de TV del ciclo 2023 ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo –por canal 12 y ADNSUR.