Tal como adelantó en su columna del domingo ADNSUR, el gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, brindó este martes una conferencia de prensa, desde el edificio de la Casa de Gobierno, en Rawson, para presentar el proyecto de ley de Transparencia de la Obra Pública que será enviado próximamente a la Legislatura de Chubut.

El mismo consiste en replicar un sistema de seguimiento digital"online" de cada expediente de una obra, como ya vienen aplicando con éxito otras jurisdicciones.

Al tomar la palabra, Torres indicó que al evaluar los distintos avances de obras en la provincia “nos encontramos con algunas cuestiones que son ridículas”, dijo en referencia a gacetillas que daban cuenta de obras finalizadas que no lo estaban en escuelas, así como avances en la Casa de Gobierno.

“Esto no hace falta que le diga que es mentira. Esto figura como que está al 90 % de ejecución, pero esto ni hace falta ser ingeniero para saber que es muy poco lo que se ha hecho”, dijo en referencia a las obras en Casa de Gobierno a más de dos años del incendio.

“El gobierno pagó de manera anticipada para que comenzaran y no comenzaron. Por eso, la primera decisión que tomamos es ejecutar todos los seguros de caución de las obras que no hayan empezado y hayan cobrado un adelanto financiero”, manifestó.

Y en este marco, el gobernador destacó que este sistema de transparencia "nos va a permitir un seguimiento real de las obras”.

El foco durante el verano serán las escuelas donde las obras no se ejecutaron, o se licitaron mal.

“Las obras cuantiosas que no se terminaron, esos casos se van a contemplar. Lo que no vamos a permitir son la picardía de algunos vivos que cobraron mucho dinero, pero que no levantaron ni un solo ladrillo y no devolvieron la plata. Van a tener que devolver la plata”, reiteró Torres.

El secretario general del Estado, Andres Meiszner, confirmó que en los próximos días el proyecto de transparencia se elevará a la Legislatura, y en este marco, destacó los puntos más importantes, entre ellos:

➡️Los pliegos de la licitaciones serán sin costos

➡️Los adelantos financieros no podrán superar el 10 % del valor de la obra

➡️Habrá un sistema para la trazabilidad de la obra

➡️Se multará a las empresas que no cumplan con los plazos establecidos

➡️Se sancionará a quienes no cumplan con los contratos

➡️Los municipios que realicen convenios deberán realizar la obras bajo estas condiciones.