Ávila: “Son varias las áreas que se pueden quitar a YPF en Chubut, pero hay que ver qué empresa viene”

“Son varias las áreas” susceptibles de ser quitadas a YPF, dijo Jorge Ávila, al hacerse eco de los dichos del gobernador Ignacio Torres, quien advirtió que revertirá yacimientos que la petrolera con mayoría estatal no explota suficientemente en Chubut. Sin embargo, el dirigente petrolero y actual diputado nacional advirtió que ese paso motivará un profundo estudio, para no derivar en situaciones peores, en las que el Estado provincial se tenga que terminar encargando del pago de salarios a los trabajadores.

“Hay que estudiar bien el paquete, pero hay varias áreas que pueden ser revertidas en una gran discusión -dijo Avila, en contacto con ADNSUR -. "Necesitamos primero hablar con las pymes, para ver si se pueden hacer cargo de esos yacimientos, o con otras empresas grandes, de afuera, que vengan a poner plata”, remarcó.

De lo contrario, insistió, se dan situaciones como “lo que pasó con Capetrol, que la provincia tuvo que terminar poniendo plata para pagar sueldos y aguinaldos. No podemos permitir que eso pase, hay que buscar incentivos para que la operadora que venga pueda hacerse cargo de las inversiones”.

El dirigente también aclaró que “YPF no va a entregar áreas donde produce y está ganando plata, como Manantiales Behr; pero hay áreas que son marginales, como Bella Vista Norte, que hace 2 años se le entregó a Capsa y la puso a producir muy bien. Ese es el modelo que tenemos que buscar. Hay que buscar empresas que puedan venir a invertir, no podemos dar el contrato a cualquiera”.

Consultado si el mismo temperamento podría aplicarse a Tecpetrol, cuyo CEO dijo en septiembre que estaba evaluando la operación en Chubut, respondió Ávila: “Tecpetrol ha bajado la producción en los últimos 6 años, esto no es nuevo. Es un yacimiento que tenía 700 trabajadores y hoy tener 180 ó 200 como mucho. Entonces ha caído una enormidad. Ahora, si los números no le cierran, sería un buen negocio que dejara la operación a otro. Pero si los números dan, va a invertir y va a sacar otro perforador, a nosotros nos ayudaría un montón”.

En relación a la misma operadora, detalló que recientemente envió un equipo perforador a Salta, con la dotación completa de trabajadores. “Si nosotros nos ponemos en malos, los que pierden el trabajo son nuestros compañeros”, explicó.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS: “NO LO VAMOS A ACEPTAR”

“Nosotros lo rechazamos profundamente -dijo el dirigente sindical, en su rol de diputado nacional-. En definitiva, agregó que "nosotros estuvimos 20 años dando esa pelea para que lo sacaran y ahora no podemos permitir que vuelva ese impuesto, para que lo paguen los trabajadores”.

En igual sentido, cuestionó que “no lo pagan los jueces, pero lo pagan quienes todos los días se levantan a las 4 de la mañana para cumplir su jornada laboral en el campo, que trabajan horas extras para subir la producción. Ya hablé con Vidal (gobernador de Santa Cruz) y con Nacho Torres, para decirles que nosotros no podemos acompañar y estuvieron eso de acuerdo”.

Ávila también anticipó su postura contraria a los integrantes de su bloque, ‘Cambio Federal’, conducido por Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, para responder a la conducción de los gobernadores de Juntos por el Cambio.

“Yo les expliqué mi posición como gremialista y les dije que no podía permitir que vuelva ese impuesto y ellos lo entendieron. Si vuelve este impuesto, lo que tendrán que pagar los trabajadores será una enormidad”, advirtió.

Por eso, avaló el proyecto que impulsa el grupo de gobernadores que integran Torres y Vidal, por el que se propone coparticipar el impuesto al Cheque, aunque en la reunión del martes, Javier Milei ya les anticipó que no avalará esa iniciativa.

“Es imposible que los trabajadores tengan que pagar por su trabajo -insistió Ávila-. En un país donde se habla de economía abierta, donde se dice que las paritarias son libres, que tenemos que a ir a pelear lo que nos ganamos con mucho sacrificio, pero después nos obligan a pagar por ese mismo sueldo. Sería injusto, porque te aplican el impuesto hasta cuando te vas de vacaciones o cobrás el aguinaldo, es una locura”.

En relación a los cambios en las leyes laborales, en las que podrían eliminarse las indemnizaciones, anticipó: “Nosotros tenemos que defender los derechos de nuestros trabajadores, no podemos permitir que vuelvan para atrás. Hay cosas que ya están y no se pueden discutir. Ahora, si forma parte de cambios para los nuevos puestos de trabajo, que se van a crear, en eso se puede colaborar y habrá que aceptar algunas cosas, pero no para quienes ya están trabajando”.

“LAS PETROLERAS YA ESTÁN GANANDO CON EL DÓLAR A 800 Y LAS NAFTAS LIBERADAS, PERO NOSOTROS NO PODEMOS RECOMPONER SALARIOS”

Finalmente, Ávila insistió en la expectativa de que el precio del petróleo en el mercado interno sea liberado, para incrementar la actividad petrolera en la región.

“Nosotros queremos que se elimine el barril criollo, porque ya las operadoras están ganando mucha plata con el dólar a 800 pesos y el combustible liberado. Si no se libera, nos obliga a dar una pelea con el gobierno y no queremos eso, pero las petroleras tienen los combustibles liberados y un dólar alto para exportar, mientras nosotros no podemos recomponer salarios”.

Ene se marco, insistió en que la discusión paritaria no podrá esperar hasta marzo, ya que se requiere un aumento para equiparar los salarios con la inflación, por lo que anticipó que esa revisión tendrá que hacerse en el mes de febrero.

“Tenemos que encontrar una cláusula gatillo que nos permita, mes a mes, que los trabajadores recuperen en sus salarios lo que les está quitando la inflación, que fue creada por el gobierno anterior pero ayudada por el gobierno actual, lo que generó una enorme cantidad de plata que otros se llevan y nosotros, al no tener los aumentos, vamos quedando atrás”.