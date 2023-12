Este lunes, en una conferencia de prensa, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres confirmó que este jueves 21 de diciembre, pagarán el aguinaldo. Sin embargo, el saldo se acredita el viernes 22. Así lo confirmó en el marco de una conferencia de prensa.

Además, reveló que “establecimos con el banco para que no haya ningún tipo de descuento para los trabajadores, ni por tarjeta de crédito ni por prestamos personales”. De esta forma, garantizó que contarán con todo el aguinaldo disponible.

Por otra parte, explicó que “el salario no es ganancia” y “tenemos que hacer todo el esfuerzo fiscal y también cada uno poner algo de su parte para afrontar un momento difícil”.

“Para nosotros es importante decirles la realidad de cómo estaban las cuentas en relación al pago del aguinaldo y qué se tuvo que hacer para llegar a ese monto. La realidad es que era mentira que estaba esa plata para el aguinaldo. El monto total de $16.700 millones , solamente en las arcas provinciales habían $900 millones. Hubiese sido imposible llegar a cubrir el monto total de toda la erogación corriente del aguinaldo, si no se lograba esa compensación que se logró a nivel nacional y en algún momento algunos decían que estábamos exagerando”, explicó.

Torres firmó el decreto que da de baja y audita designaciones del último año: "No hay lugar para los ñoquis"

“Si es fundamental para todos nosotros llevar mañana a la reunión con el presidente (Milei) algunas cuestiones que impactan de lleno en la provincia”. En este sentido, se refirió al “sector productivo de la provincia que escuchó trascendidos de un aumento muy importante en relación a las exportaciones concretamente que pasarían a un 15% y nos afectan mucho a las economías regionales. Por eso vamos a elevar una propuesta que implica entendiendo la delicada situación fiscal del gobierno nacional. Lo que queremos es comentar el trabajo, la producción y en la medida que se le agregue valor haya una baja en las retenciones, que tiende a 0”.

El boleto de colectivo a 700 pesos y obras fundamentales que se caen en Comodoro

En esta línea, sostuvo que “la propuesta la hicimos a algunos referente del gobierno nacional y mañana la vamos a llevar por escrito en conjunto con otros gobernadores. También vamos a manifestar que no estamos a favor de retrotraer la medida de ganancias. Conceptualmente estamos de acuerdo que el salario no es ganancia, pero siempre reclamamos que se cumpla con la ley y la ley establece que no se afecte la masa coparticipable nacional”. De esta forma debería haber una compensación, recordó.

Por otro lado, señaló que este miércoles 20 de diciembre, visitará la ciudad de Comodoro Rivadavia donde hará una presentación del estado de las arcas de la provincia y el estado financiero. Además, remarcó que en la provincia va a seguir habiendo obra pública. La prioridad absoluta van a ser las escuelas, reveló Torres.

Nacho Torres y el ministro de Seguridad repudiaron el ataque al policía de Comodoro: "Esperamos la pena más severa"

Respecto a la reunión que mantendrá este martes junto a otros gobernadores con el presidente Javier Milei, donde se discutirá la quita de subsidios al transporte, el gobernador de Chubut reveló que “es un acto de justicia para con las provincias y se tiene que distribuir mejor”. En este sentido, indicó que tan solo el 15% del subsidio es para “las provincias”, mientras que el 85% es para el AMBA o Buenos Aires. “Mi compromiso es con los chubutenses”, insistió Torres.

En cuanto a las posibles manifestaciones y movilizaciones en el país, Torres remarcó que “aquellas que se hagan dentro del marco de la ley esta bien, si se pasa un límite, el estado interviene”.

“Creo que en esta etapa los argentinos no resisten otra frustración. Lamentablemente algunos sectores son parte de esta carroña política y para acceder al poder quieren que a algunos les vaya mal, Hay que ser responsables y entender, por lo menso de la provincia nosotros entendemos cualquier reclamo, pero siempre en el marco de la ley. La ley es una y hay que cumplirla. Espero que no haya conflictividad social”, agregó.

La advertencia de Torres a Nación: "Vamos a hacer un proyecto de ley para garantizar que la plata de los jubilados no se toque"