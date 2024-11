Torres: “Chubut tiene el mejor Código Electoral de la Argentina y mostramos que no hay que tener miedo a debatir”

El gobernador Ignacio Torres asistió este jueves al debate en la Legislatura previo a sancionar el primer Código Electoral de la provincia, y luego encabezó una conferencia de prensa junto al vicegobernador Gustavo Menna, el ex director nacional electoral, Alejandro Tulio, y diputados de todos los bloques.

En su mensaje, el mandatario dijo que “es emocionante ver el contenido y la forma con la que se debatió un tema trascendental, con vocación reformista, estamos sentando las bases de que existan reglas de juego claras” y valoró no haber cedido ante “la tentación de las picardías electorales, o esas trampitas que se utilizan cuando se tienen recursos, cuando es oficialismo es más fácil hacer uso de esas estafas”.

Mencionó a la secretaria electoral Adriana Villani que “todos padecimos en el proceso electoral”, y que dijo “hizo una estafa a todos los chubutenses, queriendo justificar las colectoras”, y comparó “hoy somos noticia porque los que mas saben de derecho electoral participaron para tener el mejor Código Electoral de la Aargentina, el mas moderno”.

Destacó que se dio “con amplio consenso, no estamos imponiendo nada, estamos poniéndonos de acuerdo” y dijo que “levantar la vara de esta Legislatura es un acto de justicia con todos los chubutenses, que se trabajan todos los temas”, ya que “este código va a trascender a mi gestión, que nunca más quien quiera ser candidato se frustre por no tener el dinero y va a tener la misma oportunidad que los partidos más grandes”.

Aseguró que los nuevos tiempos marcan que “para persuadir al electorado hay que tener contenido, no pícaros que roban boletas, o empapelar toda la provincia, eso se terminó” y concluyó “es un ejemplo de Chubut para la Nación, no hay que tener miedo de debatir, quien no acompañó no lo vamos a escrachar. Gobernar es explicar, no confrontar”.

Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna señaló que “lo de hoy es histórico, hasta hace media hora la provincia no tenía legislación electoral, sólo normas dispersas, y eso es anomia. Hay que animarse a ejercer la autonomía, es un día de celebración y agradecimiento al Ejecutivo”.

Agradeció “al personal de la Legislatura, a todos los bloques, porque han tenido seriedad, compromiso, se vio un gran debate, se ha dado una muestra de madurez tremenda”.

Y reconoció que “suelen ser agendas de oposición, y si queremos que se respete la voluntad popular, lo mejor es tener reglas claras, es una muestra de respeto a la democracia, nos sumamos al lote de 4 provincias con boleta única”.

Previamente, Alejandro Tulio había expresado “una tarea que no deja de hacerme reencontrar con la esperanza, los procesos que tienen éxito son los que responden a necesidades reales, innovan y construyen de manera participativa”.

En su experiencia, sostuvo que “no siempre el Ejecutivo recurre a la apertura de la discusión, suelen apelarse al texto que envían, acá he visto grandeza, generosidad, mucho trabajo de los diputados”.

“Han dado un paso histórico”, siguiendo “un camino de consenso renunciando a las personalidades políticas de cada uno” dijo Tulio, y finalizó que esto se logró “eliminando obstáculos a la participación, porque ahora los partidos y los ciudadanos tendrán más recursos”.