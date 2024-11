Luego de un debate que se prolongó durante más de cuatro horas, la Legislatura sancionó este jueves, por primera vez en 67 años de vida institucional de la provincia del Chubut, el primer Código Electoral Provincial, que vino a cumplir con una deuda constitucional que convertía a este distrito en uno de los pocos del país sin una legislación propia en la materia.

La ley fue aprobada a libro cerrado con 219 artículos: el Código fue acompañado por los bloques de Despierta Chubut (16 votos), Arriba Chubut (6 votos), el Pich (2 votos) y Familia Chubutense (1 voto). Únicamente votó en contra la diputada justicialista Tatiana Goic y estuvio ausente Santiago Vasconcelos (Frente de Izquierda).

La parte final del debate fue seguida por el gobernador Ignacio Torres en la barra, acompañado de algunos miembros del gabinete y por el especialista Alejandro Tulio. Le diputada Roxana Soldani llegó promediando la sesión, a pesar de atravesar un difícil momento de salud, y recibió un aplauso de todos los presentes.

Torres sobre el dictamen al Código Electoral: “Es hora de saldar esta deuda histórica"

La diputada informante en el inicio del tratamiento del tema fue la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Andrea Aguilera (Despierta Chubut) quien sostuvo “es un día especial para la vida institucional y democrática de nuestra provincia, por primera vez se da tratamiento a un código electoral, que reforzara la transparencia en los procesos electorales”.

Destacó que “fue trabajado con la mirada puesta en la modernización, equidad y transparencia”, y aseguró que “va a fortalecer la democracia”, recordando que “la mayoría calificada -que pide la Constitución- no es caprichosa, es una garantía adicional de legitimidad, requiere un consenso amplio, un acuerdo político”.

Recordó que “hasta ahora nuestras elecciones han sido llevadas adelante por normas fragmentadas, con inconvenientes que todos hemos vivido y con normas insuficientes para problemas locales, y este marco va a superar esto”.

Aguilera resaltó “el proceso democrático, técnico y participativo que dio vida a este dictamen” y si bien el proyecto “partió del Ejecutivo luego se enriqueció con un trabajo de diálogo que se dio en esta Legislatura, con reuniones informativas abiertas a toda la comunidad, más de 45 expositores provenientes de distintos sectores expusieron y fueron transmitidas en vivo, nos trasmitieron su experiencia, errores y aciertos”.

Alcances

Luego Aguilera puntualizó que el nuevo Código “está dividido en 9 títulos, establece como órganos electorales el TEP y la secretaria electoral permanente con autonomía funcional, por un abogado con solvencia electoral, propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la Legislatura”.

Dijo que habrá tres padrones, con un registro de electores, otro de los privados de libertad, y otro de los infractores, y que el principal cambio será la “boleta única de sufragio en papel, con un formato en filas para cargos electivos, y en columnas para agrupaciones políticas”, y reconoció que “el modelo original tenía el modelo de Córdoba, pero luego del análisis se modificó por el modelo Mendoza”.

Explicó que “en el caso de elecciones simultáneas locales, se agregarán de arriba hacia abajo intendentes, concejales y tribunal de cuentas” y que establece que “se deben imprimir la cantidad igual al número de electores más un 5 % previendo roturas”.

Indicó Aguilera que “la convocatoria será fijada por el Ejecutivo no menos de 50 días antes del vencimiento del mandato” y “se prevé la simultaneidad con la Nación”, en tanto que en el artículo 73 “incorpora no sólo la paridad de género sino que armoniza con personas no binarias”.

Agregó que el Código “incorpora el debate preelectoral público y obligatorio para los candidatos a gobernador. Deberá ser transmitido por el canal y las páginas web del gobierno y puesto a disposición de cualquier medio privado”.

Y concluyó afirmando que esta ley es una “muestra de autonomía y madurez institucional, es el inicio de un camino que va a seguir fortaleciéndose con cada elección y acto democrático”.

También el presidente de la bancada oficialista, Daniel Hollman, dijo que “es un día muy importante para nuestra Legislatura, que desde el inicio ha tratado temas muy importantes, y este código es trascendente, y es una deuda con nuestra Constitución”.

“Quiero poner en valor el trabajo de la comisión, las discusiones y el logro de un consenso para un dictamen que nos da el marco para tratar este código” dijo el diputado, y señaló que esta norma “incorpora aspectos novedosos, como la boleta única de papel, y la provincia fue pionera antes que lo trate el Congreso”.

Agregó que “se incorpora la igualdad política de género, el observatorio electoral, ficha limpia, aspectos que hacen que tengamos un código moderno: se busca eficacia, transparencia, equidad, autonomía, participación” concluyendo la calidad institucional es una cuestión difícil de medir pero se ve “junto a otros proyectos que hemos tratado y que necesita esta provincia. Vinimos a saldar una deuda histórica con el pueblo”.

En contra

A su turno, la diputada justicialista Tatiana Goic expresó que “la oposición se ejerce, no se declama, y si hay una función que tenemos es controlar que se cumpla con la ley, el reglamento, y lamentablemente se incumplen todos los procesos, faltando el respeto a muchos diputados”.

Cuestionó que el dictamen ya que “cuando llegó la hora de redactarlo, no lo hicieron como correspondía, a mí me llegó una versión del dictamen el lunes y ayer otra donde pasaron a otra versión de 219 artículos. Cuando escucho hablar de transparencia, creo que la Legislatura tiene el compromiso de legislar de manera correcta”.

“Voy a denunciar que en las comisiones se hace una lluvia de ideas, después se redacta el proyecto a gusto y piacere, y aparece un dictamen firmado a las apuradas, porque incluso en este dictamen faltan firmas de diputados, ¿cuándo terminaron de redactarlo?”, preguntó.

Afirmó que “la secretaria electoral permanente estaba en otro proyecto y ahora se agrega al código y ahora suman una secretaria contencioso electoral, con funciones difusas, y significa una carga a las arcas publicas que no queda clara”, dijo Goic, al tiempo que afirmó “la nueva secretaria de democrática no tiene nada, porque la nombra el Ejecutivo con su mayoría de la Legislatura y ellos van a ser los encargados de controlar, cuando en Nación es el Poder Judicial el que hace el nombramiento”.

Indicó que “no acompaño porque tiene cuestiones que retroceden en derechos civiles y políticos de los trabajadores, personas privadas de su libertad (sólo pueden votar a gobernador), a los partidos”, y añadió “no comparto la boleta única, que es la solución de quienes no cuentan con la militancia para fiscalizar las mesas”.

Sostuvo que la boleta única “va en contra de nuestra idiosincrasia, de la manera que este país ha hecho política, promocionando la ideología y no a la persona, apunta a la individualización de la política”, por lo que “esto responde a la crisis de identidad política”.

Finalmente preguntó “qué va a pasar cuando un elector se equivoque, que pasará con el secreto del voto, cómo se evita mandar la foto de cómo votan, ¿y si el 5 por ciento de boletas excedentes no alcanza?”.

Por último, cuestionó el artículo sobre la convocatoria, ya que dijo Goic “siempre el poder de turno pretende sacar alguna ventaja, la fecha sigue siendo subjetiva, le da el poder al gobernador”, y entre otros puntos, cuestionó que “las autoridades de mesa no puedan ser afiliados a partidos”.

A favor

Al tomar la palabra, el diputado Daniel Casal (Familia Chubutense) fundamentó su apoyo en que “es cada vez más difícil participar en política, conseguir recursos para imprimir boletas, era triste ver sectores hacer alianzas para no perder personería”.

Luego en respuesta a las críticas, dijo que “aparecen voces en contra porque este código debilita a los aparatos políticos que aplastaban a los nuevos sectores, y en este caso democratiza, pone en igualdad de condiciones a cualquier ciudadano”.

Dijo que en su experiencia política de 40 años, “el aparato no nos dejó a muchos militantes ser parte, y el actual sistema sirve para que estén unos pocos” por lo que “es el momento por renovar la política, muchos jóvenes ahora van a tener chances”.

Luego hicieron uso de la palabra en fila los diputados del oficialismo para expresar su apoyo: Karina Otero, Paulina Hogalde, Sonia Cavagnini, Jacqueline Caminoa, Fabián Gandón, Sandra Willatowski, Emanuel Fernández.

La justicialista Mariela Williams dijo “sentir profundo orgullo” por formar parte de esta Cámara, y expresó “más allá de alguna disidencia, debemos ser responsables para ceder en algunas cuestiones y lograr los consensos necesarios para tener este código que es una deuda de la política con la comunidad”.

Opinó que “hay cosas que no tienen discusión, boleta única de papel no es discutible, quizás el formato, el orden adentro, pero no la boleta” porque “esto garantiza que los partidos mas chicos mas nuevos tengan más oportunidades y que haya equidad”, reconociendo que “el sistema al que veníamos acostumbrados nos obliga a restructurar la militancia, tendremos que ser creativos y llegar con nuestro mensaje”.

“Lo celebro porque había grandes desigualdades en la campaña y en el acto eleccionario” y la boleta “genera ahorro económico y ambiental, la ciudadanía nos viene demandando procesos más confiables, porque había un cambio de reglas de juego permanente, ahora habrá menos posibilidad de fraude, será más transparente, justo, eficiente”.

Argumentos

Por el bloque del Pich, la presidenta Andrea Toro dijo “acompañamos la sanción porque entendemos la trascendencia de dar cumplimiento a esta manda constitucional” y señaló “es un paso esencial que nos permite avanzar al ordenamiento de la norma electoral, elemento clave en la convivencia cívica”.

Pero aclaró “resulta imprescindible marcar sobre dos artículos, el 58 relativo a la fecha y el 59 sobre plazo y forma”. Opinó que “fijar una fecha fija sería algo esencial, porque daría previsibilidad al proceso. Propusimos el cuarto domingo de octubre como fecha fija, con reglas claras y transparentes para eliminar la incertidumbre y la discrecionalidad”.

Y agregó que “la convocatoria debería ser al menos 120 antes del vencimiento del mandato” por lo que “en estos artículos no hay mayor transparencia y queríamos dejarlo sentado”.

Su compañero Marcelo Rubia dijo “acá gana la democracia y los ciudadanos” y “agradezco que no haya habido mezquindades en la comisión, que haya habido respeto, y logramos ponernos de acuerdo para que salga de la mejor manera”.

“Desde el Pich hemos sufrido no llegar con la boleta y no tener fiscales, con esto vemos que vamos a estar a nivel de cualquier otro partido”, expresó Rubia.

Por su parte, el justicialista Emanuel Coliñir reconoció que “es cierto que se han ido variando reglas y normas electorales”, y afirmó “estoy orgulloso de lo que está pasando, porque el desarrollo pudo haber sido muy malo, una vez que se llega al gobierno queda más cómodo no poner reglas de juego claras”.

“No es la primera vez que esta Legislatura pega un grito de provincialismo, tomar nuestras propias decisiones”, señaló Coliñir y destacó que en la comisión redactora, junto a Rubia “nos tocó garantizar y aportar una mirada de todas las agrupaciones”.

Admitió que “hay varios artículos que discutí y mucho, pero en algunas cuestiones tuvimos que ceder, ya que se han tomado el 95 % de mis aportes, lo importante es que todos los partidos vean resguardados sus derechos, para mí lo innovador es el proceso de administración y gobernanza electoral, la creación de la secretaria electoral permanente”.

Explicó que “nosotros pedimos que esa secretaría permanente forme parte del código y que los requisitos no puedan ser modificados por una mayoría simple, al gobierno le convenía que forme parte del TEP”, pero ahora “para ser designado necesita dos tercios y para ser removido también”.

Agregó que “hicimos un traslado de responsabilidades, los antecedentes están a cargo del estado y no de los candidatos, como también con las boletas” y “más allá de que a alguno le guste el folclore de las boletas en la campaña, ahora van a poder llegar todos a todos los rincones de la provincia”.

Aclaró que “el fiscal de mesa va a seguir participando, pero solamente va a firmar la boleta el presidente de mesa” y dijo que fue importante fijar un “régimen de preclusión con plazos perentorios en la convocatoria”.

También puntualizó que “fue la Nación la que se desprendió de todas las elecciones provinciales, no puede existir adhesión a la misma boleta, si coinciden en la misma fecha, va a haber dos urnas y dos boletas, así lo ha votado el Congreso”.

Finalmente, indicó que “la Constitución impide fijar una fecha fija, yo propuse y discutimos mucho en la comisión, un sistema de bandas, y así como en mi frente electoral pusimos fecha en junio, era difícil oponerse”.

Más voces

Por su parte, Vanesa Abril (Arriba Chubut) destacó que “ha sido muy amplia la convocatoria , y si bien el trabajo fue notorio, hubo premura en la sanción, no hay tiempo de ver el dictamen final con tiempo, hay errores para subsanar, por qué el apuro de tratar de sacar cumpliendo tiempos que no son los de la Cámara”, preguntó.

“La boleta única papel que estamos aprobando es distinta a la de Nación, estamos generando un doble instrumento, y respecto al voto de lista completa puesta en el inicio antes de leer todas las categorías. Hablamos de voto más informado, pero se podría haber puesto al final”.

Y también cuestionó respecto a la fecha de convocatoria, “han hablado de aportar claridad, el código no establece una fecha, y así como criticó el año pasado el adelantamiento el gobernador Torres, hoy se sigue manteniendo que sigue a discreción del Ejecutivo”.

Norma Arbilla también cuestionó el tilde boleta completa y preguntó “qué ocurre con los municipios que tienen repitencia de candidatos, que van como intendentes y primer concejal”. Además señaló que “deberíamos tener una banda para establecer el período electoral, para evitar una transición que se haga sumamente extensa”, y pidió reevaluar estos artículos.

Juan Pais destacó que se oyó el planteo de que debían estar los 16 diputados titulares en la boleta, así como las categorías donde no habían fotos que “terminaban con más voto en blanco, por lo que se incluyeron dos fotos en la categoría diputados”.

También destacó la inclusión del DNI digital, y “que se elimine la posibilidad de tener reglas claras que hacen bien a los actores del sistema”, y dijo “hoy vamos a votar un cuerpo normativo mucho mejor que el que se propuso en julio”.

En el cierre, el radatyllense Luis Juncos destacó la voluntad del gobernador y el vicegobernador de “poner en agenda de este tema que suele ser agenda de la oposición, porque es calidad institucional”, y rescato “la madurez política de los que integran esta Cámara” para lograr la mayoría especial.

El diputado y presidente del PJ, Gustavo Fita dijo quedarse con “sabor amargo de no haber resuelto temas hasta ultimo momento para ser perfectos” y advirtió “la boleta única me deja dudas, vamos a tener dos urnas, pensando en la gente mayor, vamos a tener la responsabilidad mucho sobre la información”.