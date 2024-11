Censo de empleados públicos: Torres firmó un decreto para dar de baja 168 cargos políticos y anunció el fin de las adscripciones

En un acto desarrollado este martes en Rawson, el gobernador Ignacio Torres, junto al vicegobernador Gustavo Menna, el ministro de Economía Andrés Meiszner y la secretaria de general de gobierno, Macarena Acuipil, realizaron el informe del resultado del Censo de Empleados Públicos.

El acto tuvo la firma del decreto de reordenamiento del estado con la eliminación de 168 cargos políticos y jerárquicos, y varios anuncios de cambios en materia de adscripciones y concursos.

En primer lugar, Meiszner indicó que hay 4.973 adscritpos que representan el 11 % de los empelados totales y que la decisión es que “van a cesar la totalidad de las adscripciones desde el 31 de diciembre”.

También señaló que un 14 % de los empleados están “en condiciones de jubilarse, son 6.500 trabajadores cuentan con la edad de jubilarse queda certificar si cumplen con la totalidad de los aportes”.

En ese sentido, ratificó que se sancionará la Ley de 3x1, que dice que “si no hay tres bajas en la administración pública no va a haber un ingreso, pero sólo el gobernador mediante decreto puede establecer excepciones en áreas como salud, seguridad o educación”.

Además, destacó que “la decisión política es achicar la planta del estado, el regreso de adscriptos, los que no quieran volver la planta va a bajar” y para las recategorizaciones o los ascensos, “la condición es que serán por concurso, se termina la decisión discrecional”.

También anunció la decisión de “dar de baja 168 cargos políticos y jerárquicos de la estructura, la política tiene que dar el ejemplo de austeridad”.

Adscripciones y concursos

El acto lo cerró el gobernador, quien señaló que “hay un cambio cultural que implica que los representantes de los trabajadores representan a los que van a laburar. no a los chantas que no los conocen, están hace 10 años en un ministerio y no los conocen”. Y mencionó el caso de “250 agentes que están fuera de la provincia cobrando, eso está mal, cada uno de estos casos se va a eliminar, sin importar apellido afiliaciones, cuando entró. No va a haber ningún tipo de excepción, porque si no, va a seguir todo igual”.

Indicó además que “este censo nos da las herramientas para hacer un estado más eficiente, cuando ingresamos dimos de baja más de 3 mil ingresos que no tenían justificación en los últimos 6 meses, pasa cada vez que se va un gobierno”.

Cuestionó que “la adscripción es una forma de no laburar, y muchas veces no van, tiene un costo enorme, es menos rutas, menos hospitales, menos escuelas” por lo que “esto es un acto de justicia, por eso hay tres medidas que van a ser fundamentales para cambiar lo que implica para el estado”.

Mencionó que “cada uno de los ministros va a tener la responsabilidad de elegir, formar, capacitar, a quienes ya están hace tiempo en el estado” porque “no va a entrar nadie sin concurso previo, quien más se preparó va a tener más derecho, y no va a entrar por ser amigo y va a hacer más eficiente al estado”.

Digitalización

Luego insistió Torres en la decisión de “la ley de 3x1 que es una necesidad de ordenamiento de la mano de la digitalización de procesos y darle a los chubutenses tiempo, no hacer cola, hacer un trámite desde un celular, estamos dispuestos a la inversión en tecnología y salir de ese esquema arcaico y que el año que viene no haya un solo papel más en la administración”.

Dijo que “el primer juicio a un ñoqui va a ser en Chubut a una ministro que contrataba gente que no trabajaba y les pedia el 50 % en negro” en alusión a la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, y recordó que “cuando ingresamos hicimos una ley de ministerios con la inexperiencia de no conocer la botonera no logramos agilizar y pedimos que se tomen el tiempo de detectar la duplicidad de funciones y áreas que se podían fusionar”.

Finalmente, dijo que “Chubut va a ser la provincia que mas va a agilizar el estado, porque vamos a eliminar 168 cargos que eran cuellos de botella que hacían más lenta la administración” y adelantó que “el año que viene vamos a inaugurar la Casa de Gobierno, con la mitad de oficinas, menos cargos, pero con la vocación de trabajo de hacer la vida mas fácil a todos los chubutenses”.