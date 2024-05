Se viene el debate en el Senado: cuál es la postura de los tres representantes de Chubut previo al tratamiento de la Ley Bases

Está todo preparado para el inicio del debate en la Cámara de Senadores, donde este martes comenzará el plenario de comisiones para analizar el proyecto de Ley Bases enviado por el gobierno nacional que obtuvo media sanción en Diputados y que espera ser aprobado sin modificaciones para convertirse en Ley.

La cuestión pasa por anticipar cuál puede ser el resultado, que está muy ajustado en la previa, con 33 senadores opositores que no van a acompañar, y la mirada puesta en un grupo que puede definir la votación, entre los que hay dos senadoras de Chubut.

Por las declaraciones que han realizado hasta aquí en distintos medios y por sus redes sociales, muestran que habrá un senador que votará en contra, que es Carlos Linares (Unión por la Patria) mientras que la senadora del PRO, Andrea Cristina, y su par radical de Cambio Federal, Edith Terenzi, votarán a favor en general, salvo el capítulo fiscal en lo referente a restablecer el Impuesto a las Ganancias.

Se disparan las acciones argentinas y baja el riesgo país

Linares dijo que "hoy tenemos una reunión de bloque y ya mañana comienza el tratamiento con la presencia, supuestamente, con funcionarios nacionales. Habrá comisiones cerradas” y especuló “me parece que quieren hacer un tratamiento exprés".

Sobre su mirada, dijo "esta Ley, así como está no puede salir. Nosotros no la vamos a acompañar y somos 33 los senadores de Unión por la Patria” agregando que “esto no es un capricho. Esta es una Ley invotable: no tiene beneficios para los trabajadores, para la cultura, para nada", en declaraciones a FM Del Viento.

Cristina: “Si no se anula la suba en las dietas de senadores, voy a donar una parte para compensar el aumento”

Señaló que "a mí me gustaría que el Gobernador convoque a los 3 senadores de la provincia, porque más allá de que somos de diferentes fuerzas políticas, todos tiramos para el mismo lado que es el beneficio de la provincia. Hoy voy a ver si lo llamo".

Y en ese sentido, indicó "lo que le quiero preguntar es ¿en qué está de acuerdo con la Ley Bases? ¿En todo está de acuerdo? ¿En Ganancias es lo único que no está de acuerdo? Que nos explique estos temas. No entiendo por qué el apuro para tratarla tan rápido y sin tanto análisis".

También explicó en Radio Nacional que “estamos en contra del achicamiento del estado brutal, del desfinanciamiento de las Universidades, de la entrega de tierras, en toda la ley no hay un solo beneficio para la clase trabajadora y la gente".

Modificaciones del Monotributo: cuáles son los cambios que propone la Ley Bases

Advirtió que desde el bloque "nosotros no vamos a acompañar privatizaciones, el achicamiento del estado, no vamos a acompañar el modelo jubilatorio que quieren imponer, no vamos a acompañar el impuesto a las ganancias, si hay algo positivo para el país lo acompañaríamos, pero como lo quieren hacer de este modo, tendrán nuestro rechazo y tengo la convicción que podemos tener más votos de acompañamiento al rechazo".

A FAVOR

Por el lado de Andrea Cristina, el día de la aprobación en diputados, posteó en su cuenta de X que “con la media sanción de la #LeyDeBases Argentina está un paso más cerca de poder transitar un camino de mayor estabilidad, producción, empleo y generación de riqueza. ¡Hacia allá vamos!”

Luego amplió en declaraciones radiales que “nos pasaron los proyectos tal cual salieron de Diputados y ahora el lunes, en principio, en la Comisión de Presupuestos vamos a tener una pequeña reunión informal como para sentar las bases de lo que van a ser las reuniones semanales”.

Cruce por la Ley Bases: Romero destacó el criterio de realidad y Glinski dijo que se piensa el país como una empresa

“La idea es martes, miércoles y jueves, según me informaron, recibir a funcionarios nacionales para que nos puedan dar un detalle de los objetivos que esperan transmitir a los senadores para, obviamente, llegar a obtener los votos para aprobar la Ley Bases”, explicó la legisladora.

Estimó que “hay un número de senadores que son un piso de 33 que no van a acompañar, que lo adelantan permanentemente, ellos no tienen ningún tipo de interés en acompañar ninguna iniciativa del Gobierno Nacional, por lo cual es un número bastante alto que pone un condicionamiento a los que queremos aprobar el proyecto y darle herramientas al Gobierno Nacional para que efectúen las reformas estructurales que creemos que el país necesita para progresar y para crecer”.

En el Día del Trabajador, Cristina Fernández cargó contra Milei y el intento de reforma

Sobre su postura, expresó que “la idea es acompañar la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Obviamente que voy a presenciar los debates activamente, pero en principio la idea es esa, donde si bien estamos de acuerdo en la generalidad, no estamos de acuerdo en el capítulo de Ganancias que, como bien expresó ya Ana Clara Romero en el debate de diputados, hay ciertas pautas que definieron a la hora de establecer deducciones y exenciones a la zona patagónica”, enfatizó.

En tal sentido, sostuvo que “no es justo el análisis que se realizó, por lo cual va a ser un debate que también yo voy a impulsar desde el Senado, porque en realidad el impuesto a las Ganancias, si bien es un impuesto que toma en cuenta la capacidad contributiva del individuo porque te permite hacer de deducciones personales, entonces podés pagar un impuesto más acorde a tus ingresos netos, no brutos como ocurre en otros impuestos que son distorsivos, como ser ingresos brutos, por ejemplo”.

Tres a favor y dos en contra: cómo votaron los cinco diputados de Chubut la Ley Bases en general

“En realidad Ganancias es un impuesto que está presente en todo el mundo, es un impuesto progresivo si bien es una discusión que hay que dar, generar deducciones más realistas en cuanto al costo de vida real de la gente, porque a lo mejor hay deducciones que se quedan cortas, como para decirlo lisa y llanamente, no representan el costo real de, por ejemplo, los créditos hipotecarios, los intereses de esos créditos hipotecarios son deducibles, sí, pero son montos irrisorios los que dejan deducir”, analizó.

CON RESERVAS

En el mismo sentido se expresó la senadora Edith Terenzi, quien sostuvo que el tema “ya lo conversamos con el gobernador; queríamos por ahí un pequeño diferencial en Ganancias para la zona patagónica, así que sí, por supuesto, vamos a acompañar todo el paquete; no podría ser de otra forma”.

Ley Bases: aprobaron la privatización de algunas empresas públicas ¿Cuáles son?

Terenzi sostuvo además que “vamos a ver si logramos ese diferencial para la zona patagónica. Lo hablamos con el gobernador y lo charlamos también con el ministro del Interior. Habría que preguntarle a (Martín) Lousteau si está de acuerdo; no puedo decir qué va a votar otro senador; sería una falta de respeto”.

En diálogo con por FM 97.5, dijo que “es un muy buen augurio esto que, finalmente, un proyecto del Poder Ejecutivo haya recibido media sanción. Ha habido un cambio importante en el Poder Ejecutivo Nacional porque necesita consenso y nuevas mayorías interesadas en acompañar", consideró la senadora.

En una sesión maratónica, Diputados aprobó en general la Ley Bases y el paquete fiscal e irán al Senado

Terenzi adelantó que brindará su voto favorable al proyecto: "Nosotros vamos a acompañar ese proceso en líneas generales. Después, en particular, deberíamos analizar artículo por artículo las medidas que se están proponiendo".

En tanto, sumó: "La idea es que vamos a pedir la presencia de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo en las Comisiones a las que se gira el proyecto. En el ámbito de las mismas es donde pretendemos que se den las informaciones, esperemos que vengan durante el transcurso de la semana que viene".

"Hay un 50 % de la población que acompaña este proceso y otro 50 % que no lo acompaña, está muy dividido en la opinión pública, en general. Nos corresponde permitirle al presidente de la Nación que lleve adelante su plan de gobierno, con los controles que están en nuestro poder. En Chubut y las provincias Patagónicas, lo que más ruido hace es el Impuesto a las Ganancias. Este será uno de los escollos que habrá en el Senado", cerró.