La senadora nacional por Chubut, Andrea Cristina (JxC), anticipó que, si no prospera la sesión especial para revertir el aumento de dietas en el Senado, ella evalúa donar esa diferencia causada por el incremento en sus ingresos, que pasaron de 1,9 a 4,5 millones de pesos. En otro orden, valoró la sanción de la ‘ley Bases’ y aseguró que Milei no pone en riesgo la educación pública, pero apoyó el reclamo para actualizar el presupuesto.

“El tema es bastante impactante porque obviamente no está en la agenda de la gente un aumento de sueldo de los legisladores nacionales -expresó la legisladora comodorense, que reemplazó a Ignacio Torres en el Senado-. En su oportunidad, cuando vinieron a proponerme ese tema, yo lo descarté inmediatamente. Mi opinión siempre fue la misma. En ningún momento avalé ningún aumento de dietas y anticipé que iba a votar en contra. Hay gente que lo está pasando mal y la política no puede estar ajena a esa realidad”.

Tres a favor y dos en contra: cómo votaron los cinco diputados de Chubut la Ley Bases en general

En diálogo con Actualidad 2.0, Cristina fue consultada por los dichos de la senadora Edith Terenzi, quien llamó a “no ser hipócritas”, en referencia a quienes no levantaron la mano para votar, pero igualmente cobrarán el aumento de la dieta:

“Eso es su apreciación. Yo no coincido. Hay un proyecto de resolución, al que yo adherí, que pide una sesión especial para derogar la resolución que dispuso este aumento. Si esto no se lleva a cabo, yo podría contemplar algún tipo de donación, u otra actividad, para compensar este aumento. Es una posibilidad y está en análisis. Obviamente voy a esperar a que se realice la sesión, aunque todavía no ha sido convocada ni hay fecha establecida”.

LEY BASES: “LAS REFORMAS SON NECESARIAS”

En torno a la ley que se aprobó este martes en Diputados y ahora deberá ser tratada en el Senado, Cristina anticipó su voto favorable.

Ley Bases: aprobaron la privatización de algunas empresas públicas ¿Cuáles son?

“A priori podría decir que en general las medidas fiscales están buscando llevar a cabo el gobierno son acertados, en términos generales, por el gran déficit fiscal que sufrimos todos los argentinos durante muchos años. Es necesario tanto ordenar las cuentas públicas, como hacer una reforma tributaria que permita atraer inversiones, que puedan generar el empleo que la gente necesita para salir adelante, prosperar y que tengamos un país desarrollado en serio”.

En ese marco, cuestionó al “modelo que nos ha vendido el modelo kirchnerista por mucho tiempo, de gastar más dinero de lo que tenemos. Entonces, para sanear esta situación me parece que las reformas que está proponiendo el gobierno son acertadas. De hecho, nuestro espacio ha decidido apoyar en términos generales la ley base, aunque tenemos un desacuerdo muy grande con el tema del impuesto a las ganancias, debido a que los trabajadores de Chubut van a ser de los más perjudicados”.

En una sesión maratónica, Diputados aprobó en general la Ley Bases y el paquete fiscal e irán al Senado

Sobre el tributo a aplicar sobre los salarios, confió en que todavía pueda reabrirse la discusión sobre el coeficiente por zona desfavorable, para hacer una diferencia a favor de los salarios de la Patagonia.

“EL GOBIERNO DE MILEI VA A PRIORIZAR A LA EDUCACIÓN PÚBLICA”

Cristina también se refirió a la reunión que mantuvo con autoridades de la U.N.P.S.J.B, de la que es egresada, para presentarse formalmente como senadora y expresar su apoyo a la educación pública y al reclamo por la actualización presupuestaria.

“Es un reclamo totalmente justo, porque si bien se están enviando fondos compensatorios para cubrir algunas variaciones en cuanto a los gastos de personal, (las autoridades) me dejaron en claro que se hace de manera unilateral, porque no hay acuerdo con los trabajadores en este sentido, porque es un aumento que no llega a las expectativas de ellos”.

Diputados aprobó la reforma laboral de la Ley Bases: los detalles

La senadora auguró que se encuentren puntos de consenso en esa discusión, al tiempo que opinó que “todos coincidimos que era necesario un ajuste, pero hay que dejar claro que todos acordamos que esto no puede aplicarse sobre la educación. Me puse a disposición para que ellos me puedan brindar información fehaciente, sobre los números que enfrentan y afectan el normal funcionamiento de la universidad. Yo me propuse hacer el nexo que necesiten, desde mi lugar”.

Al preguntársele si considera que el gobierno de Javier Milei prioriza a la educación pública, respondió:“Yo creo que lo va a hacer, no creo que sea un tema sobre el cual el gobierno quiera generar un problema. No veo que deje de priorizar la educación, aunque sí creo que tiene que asumir que antes de cualquier auditoría, debería escuchar más a las demandas de la de la sociedad, en cuanto a asegurar ciertos conceptos del presupuesto. Hasta ahora hubo adelantos de fondos que no son suficientes, pero en el transcurso del año vamos a tener que asegurar que esto siga sucediendo, con compensaciones para que el presupuesto del 2023”.