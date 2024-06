Se debate la Ley Bases y el Paquete Fiscal en la Cámara de Diputados

En el marco del debate que se lleva a cabo por la Ley Bases y el Paquete Fiscal, diversas agrupaciones y movilizaciones sociales se encuentran afuera del Congreso.

El Gobierno desmintió acuerdos por la Ley Bases en el Senado e insistirá con Ganancias, Bienes Personales y privatizaciones

En este marco, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE indicó que “se intenta legitimar una de las estafas más grandes de la historia contra la sociedad. Esta ley no sirve para nada. En esta ley no está el pueblo. Están solo 5 o 10 multimillonarios. Si la aprueban, la vamos a tirar a la basura. No la vamos a cumplir”.