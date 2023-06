Scioli no se baja y tiene esperanzas de ser presidente: "Me tengo más fe que en el 2015"

El precandidato presidencial habló del proceso electoral y acerca de cómo se ve para las elecciones, Scioli manifestó: “Me tengo más fe que en el 2015”.

En ese sentido, recordó la derrota ante Mauricio Macri aunque le dejó un aprendizaje. “Muchísimo. Muchísimo. En primer lugar seguramente tendría que haber puesto más el foco en lo que me proponía hacer y no tanto en advertir lo que Macri iba a hacer si ganaba. Que después se dio todo. Algunos decían la campaña del miedo y ahora me dicen “¡qué razón tenías, todo lo que anticipaste ocurrió!” Pero eso ya pasó”, comentó.

“Entiendo que había una voluntad de cambio, de probar con un cambio, aunque también dije “ojo, que el cambio puede ser una marcha atrás”. Y aprendí que esta vez la gente tiene que estar segura, convencida, y tiene que ver para creer y por eso a mí me gustan las PASO. Las PASO ¿qué son? que democráticamente ustedes, toda la gente, elija a los candidatos. Tener la autonomía, la legitimidad y no ser elegidos por nada ni por nadie, sino que lo elija la gente. Entonces creo que eso fue bueno”, agregó en el ciclo de Infobae que convoca a jóvenes

Cortocircuitos y laberintos a 13 días del cierre de listas

Sin embargo, aseguró que no estuvo en un momento clave y se arrepiente de “no haber ido al primer debate donde estaban todos los candidatos. No fue bueno eso, por respeto a la gente y por respeto a los otros candidatos también. Después fui al debate final”.

“La gran grieta está entre la política y la gente, más que entre los partidos políticos. La gente está descreída y tiene razón, porque han prometido y dicho tantas cosas que después no se vieron reflejadas en la realidad”, afirmó.

En cuanto a estas próximas elecciones, Scioli fue contundente. “Me tengo más fe que en el 2015″, porque creo que ante las posiciones extremas que hay, existe un gran espacio que demanda sensatez, racionalidad, experiencia, algo previsible, confiable, que pueda llegar a puntos de acuerdo y de encuentro”.

Las presiones a Scioli para que baje su candidatura

“Terminar de una vez por todas y para siempre con estas divisiones, con esta grieta, con estas agresiones. Que pueda vincularse con el mundo. Eso me ha dado Brasil, también, una visión de lo que está pasando en el mundo y de la crisis de la globalización y de la importancia de tener la mayor soberanía y autonomía en la economía de nuestro país”, cerró.