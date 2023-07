Rodriguez Larreta: "Vamos a sacar el cepo lo antes posible en Argentina"

"Vamos a sacar el cepo lo antes posible pero ningún economista serio en la Argentina dice que se puede sacar el cepo cuando hay cero dólares en el Banco Central”, afirmó Horacio Rodríguez Larreta en el piso del programa Primera Mañana, de CNN Radio, en charla con los periodistas Pepe Gil Vidal y Fernando González.

Y profundizó: "Hablémosle en serio a la gente. Así como no hay dólares tenemos la perspectiva de ir incorporando reservas. Tenemos una gran oportunidad desde el año que viene. Hay que recomponer las reservas del Central y la confianza, que no es matemática. Y eso lo vamos a hacer lo antes posible".

"El blindaje en nuestro país ya lo hizo De la Rúa y no vamos a repetir eso. Seamos realistas. Un nuevo acuerdo no es eso, es un nuevo préstamo del Fondo. ¿Así vamos a empezar el gobierno? ¿Por qué mejor no hacemos los deberes los argentinos? Cuando le debés plata al Fondo, como cuando le debés a cualquiera, hay que conversar para conseguir las mejores condiciones. Para eso hay que mostrar un rumbo. Si la Argentina se recupera, el Fondo no es un problema. Hay que cumplir", precisó.

También lamentó "el enorme desorden económico que vive el país. No hay rumbo, la inflación está desbocada, ponemos parche tras parche. Hay jubilados que están cobrando una jubilación mínima que no les alcanza para comer, gente que tiene un trabajo formal y aun así es pobre, hay ciudades de la Argentina que tienen un altísimo porcentaje de los chicos pobres. Ese el drama. Pero la contracara del desorden económico es que también veo una esperanza en la Argentina. Sí, hay gente que tiene esperanza, que cree que el año que viene vamos a estar mejor, veo argentinos con mucha energía, con polenta, esperanza".

En el ida y vuelta no faltó la mención a los dichos del Papa sobre que “el problema de la Argentina son los argentinos”. Rodríguez Larreta indicó: “Con todo el respeto que le tengo al Papa Francisco, el problema no somos los argentinos. La responsabilidad es de la clase dirigente argentina en su sentido más amplio”.

Se detuvo en explicar el “cómo” de sus futuras medidas de gobierno: "Primero hay que estabilizar, hay que bajar la inflación. El cómo es lo que me gusta contestar siempre: basta de déficit fiscal, basta de emitir. Necesitamos una ley que independice el Banco Central. Y necesitamos estabilizar el dólar, exportando más. La Argentina tiene un potencial para duplicar sus exportaciones entre 6 y 8 años de gobierno. En el fin del próximo mandato podemos exportar 10 mil millones de dólares en gas. Está la posibilidad, pero para estabilizar el país necesitamos dólares en el país. La falta de dólares genera inflación e incertidumbre".

Contó también: “Hay un equipo de primer nivel y estamos trabajando hace mucho tiempo en esto, nosotros vamos a llegar el 10 de diciembre con 200 ó 300 leyes preparadas para poner sobre la mesa. No hay tiempo para perder. No es magia, no es todo el primer día. Vamos a impulsar un plan de desarrollo para la Argentina, es el cómo del cómo. Hay que sacar el control obsesivo del Estado en cada cosa que se hace. En cada tema que nos metamos hay cambios y cambios que hacer”.

“A mí no me escucharon gritando en el Obelisco: ‘voy a meter presos a los narcos’. No, fui y los metí presos. Vamos a la acción, eso represento, experiencia de gobierno. La Argentina necesita hechos", planteó.

“¿Se suma finalmente Schiaretti?”, le preguntaron. La respuesta fue: “Schiaretti es candidato a presidente, por lo tanto es adversario mío en esta elección. En Córdoba hicimos una elección histórica a gobernador, y Rodrigo de Loredo hizo una muy buena elección también".

“De la herencia económica me preocupa todo porque no veo ninguna posibilidad de recuperación de acá al 10 de diciembre”, admitió. “Seguro vamos a ser muy claros, muy crudos con los argentinos al explicar exactamente el país que recibimos, esa es una autocrítica que se hizo Mauricio Macri. Con la misma contundencia también voy a ser claro respecto a la esperanza”, cerró.