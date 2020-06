CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La diputada nacional Gisela Marziotta (Frente de Todos) presentó este viernes un proyecto de ley por el cual propone que las cuotas de los planes de prestación de servicios de medicina prepaga tengan un descuento del 50 por ciento por el tiempo que dure la cuarentena debido a la emergencia sanitaria, y plantea que sea de carácter retroactivo al 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento obligatorio.



“El objetivo es que el esfuerzo sea compartido entre usuarios y usuarias, por un lado, y las empresas de medicina prepaga por el otro, para alcanzar una salida solidaria a la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID 19”, destacó la legisladora.



En el texto de la iniciativa, propuso "suspender la rescisión por falta de pago de los contratos de prestación de servicios de medicina prepaga en los casos en que el usuario acredite que por su condición de monotributista, autónomo o desempleado no ha percibido ingresos propios de ningún tipo durante la vigencia del aislamiento obligatorio".



“Este proyecto busca llevar alivio a vastos sectores que durante esta crisis han percibido menos ingresos y adquiere importancia mayor para los residentes de la ciudad de Buenos Aires donde, según datos de la UCA, el 41% tiene como cobertura médica algún plan de medicina prepaga”, precisó.



En los fundamentos del proyecto, la ex candidata a vicejefa de gobierno porteño expresó también que "desde el inicio del aislamiento las prepagas brindan muy pocas prestaciones médicas que no estén vinculadas al COVID-19 o se limitan a casos de urgencia" y remarcó que "en muchos casos se dan turnos para consultas que terminan siendo cancelados o reprogramados”.



“Asumimos la defensa de los derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de medicina prepaga entendiendo que el acceso a la salud es un derecho humano que debemos garantizar en todas circunstancias y más aún en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo”, concluyó Marziotta.