COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Si se considera además la proyección de fondos nacionales para obras que se inician el año en curso y continuarán durante el próximo los recursos presupuestados para el año entrante se elevan hasta 3.266 millones, lo que incluye obras como el reservorio número 4 y los centros de encuentro transferidos por Provincia, según precisaron fuentes vinculadas al gobierno municipal.



En lo que respecta a la proyección para obras con fondos municipales, la mayor parte de los recursos se originan en las normas específicas vinculadas a la actividad petrolera: 1.108,1 millones de pesos provenientes de ley de Hidrocarburos (aportes de regalía adicional desde la prórroga de concesiones) y otros 1.253,7 millones de pesos correspondientes al convenio específico con PAE.



Es posible que esos fondos se incrementen en la medida que la actividad petrolera tenga un mayor dinamismo durante el año próximo, a partir de una mejora de precios del petróleo, ya que en la proyección presupuestaria, en Hacienda se optó por una estimación conservadora, de 42,50 dólares por barril y un tipo de cambio en línea con el presupuesto nacional.



También en el presupuesto 2020 se comenzó con una proyección de obras por debajo del gasto de personal con 2.631,6 millones de pesos, frente a 3.711 correspondiente salarios municipales. Sin embargo, hubo ampliaciones posteriores que permitieron ampliar los recursos para obras, para cerrar este año en torno a los 2.800 millones.



Otro dato importante en el presupuesto 2021 es el crecimiento respecto al año anterior: mientras el gasto de Personal se eleva en sólo un 3,8 por ciento, la asignación para obras sube en algo más del 10 por ciento.



Vale recordar que en materia de regalías petroleras, que van a Rentas Generales, se ha previsto un ingreso de 1.880 millones de pesos, por lo que el total de ingresos provenientes de la actividad petrolera supera los 4.241 millones de pesos.

Aumento en la recaudación de impuestos en un 51 por ciento

En las proyecciones para el año próximo se prevé una recaudación de impuestos total de 3.172 millones de pesos, lo que implica un incremento del 51 por ciento en relación a lo presupuestado en 2020. Ese monto se había fijado en 2.098 millones, aunque con la caída de recaudación producto de la crisis sanitaria de este año, el incremento sobre lo recaudado neto será mucho mayor.



El proyecto apunta a recaudar 1.363 millones de pesos en concepto de impuesto Automotor; 972 millones por Inmobiliario y 735,5 millones por Ingresos Brutos. Entre las tasas, la m{as importante es la de Comercio e Industria, por 980 millones de pesos, seguida por tasa de Higiene Urbana, con 589,2 millones de pesos; Abasto, con 166,7 millones de pesos; Venta de Tierras Fiscales, por 132,4 millones de pesos. El SEM (sistema de estacionamiento medido) prevé recaudar otros 76,8 millones de pesos. En total, por tasas y Derechos, la recaudación prevista alcanzará los 2.219,7 millones de pesos.



Si bien el total de recursos es de 11.770 millones de pesos, con el saldo excedente del ejercicio anterior se llega a una proyección de 13.100 millones de pesos.

Discusión paritaria municipal

La proyección para gastos de personal, por 3.848,7 millones de pesos, se basa en una pauta paritaria 2021 que el Ejecutivo todavía no terminó de cerrar con los gremios municipales y que ha provocado varias discusiones, sobre todo porque no se terminó de acordar lo correspondiente al año en curso. Los gremios anticiparon un rechazo a la propuesta de una suma fija no remunerativa, lo que motivó un nuevo ofrecimiento desde Hacienda, que todavía está en análisis.



La propuesta se basa en dos opciones, según se conoció hasta aquí: sumas fijas retroactivas al mes de octubre (de 10.000, 13.000 y 16.000 pesos según las categorías), o bien un incremento del 10 por ciento, también a partir de octubre.



Asimismo, la propuesta prevé, como parte de la pauta salarial 2021, un incremento del 10 por ciento en marzo y otra mejora, del 5 por ciento, a partir de junio. En ambos casos, se contempla un bono de fin de año de 15.000 pesos, más el pase a planta permanente de 225 agentes que hoy están en planta transitoria.