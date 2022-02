El legislador Ramiro Marra y el bloque de Javier Milei en la Legislatura Porteña, presentaron un proyecto de ley para prohibir la realización de piquetes en la vía pública en Capital. Según precisan, este tipo de manifestaciones interrumpe el funcionamiento normal de los servicios públicos y la circulación durante los días de semana.

"No puede ser que cada día que quiero ir a trabajar tenga que enfrentarme a un corte de calle. La política no se hace cargo de los piquetes, así que, como respuesta, el concepto de piquete no tiene que existir más", señaló Marra del partido La Libertad Avanza.

La iniciativa, del partido La Libertad Avanza, le exige al gobierno porteño que designe un espacio particular en donde la gente pueda manifestarse sin perjudicar a terceros. "Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero también todo el mundo tiene derecho de ir a trabajar tranquilo”, dijo Marra y recordó que “hay gente que sufre mucho los piquetes”.

El legislador indicó que “según el artículo 14 de la Constitución Nacional, la circulación libre es un derecho, no un privilegio” e insistió en que “todos tenemos que poder ir a trabajar y circular tranquilos en la Ciudad”.

Por esta razón, consideró que el Estado tiene la obligación de velar y hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos, los cuales se ven afectados a diario.

“Mi expectativa es que finalmente nos demos cuenta de que 10 piqueteros con palos no pueden impedir el paso a miles de argentinos de bien que quieren ir a laburar”, remarcó Marra a Infobae.

Señaló que el presente proyecto no pretende restringir la libertad de expresión de aquellas personas que desean realizar reclamos, sino, por el contrario, hacer valer los derechos de todos los porteños.