CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La Corte Suprema rechazó este viernes por unanimidad el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que el máximo tribunal de justicia se pronunciara sobre la validez de eventuales sesiones por videoconferencia del Senado en el marco del avance del coronavirus en el país.

Los cinco jueces votaron por desestimar el planteo. La mayoría sostuvo que no correspondía que la Corte interviniera porque no hay un caso a resolver y dijo, además, que el Senado tiene las facultades necesarias para decidir cómo sesiona. El quinto, Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, entendió en cambio que directamente debía rechazarse el pedido de Cristina Kirchner "in límine" (sin darle trámite) y no hizo otras consideraciones.

La opinión mayoritaria, compartida por Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti es que le corresponde al Senado, y no a la Corte, interpretar su propio reglamento y decidir si puede o no sesionar en forma remota. "El Congreso, como los otros poderes del Estado, tiene autonomía para regular su modo de funcionamiento de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Nacional, y como ya lo ha dicho esta Corte, 'no constituye cuestión justiciable lo atinente al procedimiento adoptado por el Poder Legislativo para la formación y sanción de las leyes", sostuvieron Highton, Lorenzetti y Maqueda. Rosatti hizo un voto propio, informó La Nación.

El pedido

Cristina Kirchner, en carácter de presidenta del Senado, le pidió el miércoles de la semana pasada a la Corte que avalara la posibilidad de que la Cámara alta sesione por teleconferencia ante las prohibiciones dispuestas por la pandemia. El planteo fue una "acción declarativa de certeza". La vicepresidenta pidió que los ministros, dada la "gravedad institucional" en juego, "de modo urgente y mediante un trámite sumarísimo" declararan si era constitucionalmente posible que el Senado sesionara "mediante medios digitales".

Con este fallo de la Corte, ya no hay dudas de que la decisión está enteramente en manos de los legisladores, que tienen opiniones encontradas. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , insiste en sesionar de modo remoto y convocó a una reunión para el lunes a los presidentes de los interbloques, los jefes legislativos de Juntos por el Cambio sostienen que deben reunirse en persona. Diputados opositores de distintos rincones del país viajarán el martes próximo a Buenos Aires para reclamar que la Cámara baja reanude sus sesiones presenciales.

En cuanto al Senado, Peñafort dijo ayer, cuando los pronósticos indicaban ya que el fallo de la Corte sería adverso a la vicepresidenta, que "si hace falta sesionar personalmente, se va a sesionar así".