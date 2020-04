COMODORO RIVADVIA (ADNSUR) - Un hombre de confianza del ex ministro de Economía, Miguel Peirano, sería el nombre que tendría en la cabeza el gobernador Mariano Arcioni para ocupar el lugar de Julio Ramírez en la presidencia del Banco del Chubut. Según la información que maneja ADNSUR, se trataría del economista Javier Alvaredo, con quien ya habrían existido algunas charlas con ofrecimientos concretos para hacerse cargo de la entidad. Claro que, de confirmarse el nombre, debería sortear primero un acuerdo de la Legislatura y en todo caso habría que coordinar cuál sería la fecha del arribo en medio de la cuarentena que restringe los movimientos dentro del país.

El dato no sorprende en dos aspectos: primero en la decisión de sacar de su lugar a Ramírez, una decisión ya tomada en la cabeza del mandatario chubutense luego de las desavenencias públicas respecto al manejo del banco en el último mes, en el que al gobernador le habría quedado claro que no hay acuerdo en el objetivo de la entidad. En el gobierno plantean que el banco debe dejar de ganar plata para aplicar medidas de fomento destinadas a los chubutenses, y al parecer nadie saca de la cabeza de Arcioni que Ramírez prefiere un banco con superávit y balances positivos. La relación entre ambos ya no tendría vuelta atrás, lo que quedaría confirmado con la búsqueda de un reemplazante.

El otro dato que no sorprende es que el gobernador haya buscado un perfil en el equipo de Miguel Peirano, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner que lo viene asesorando desde hace meses en una especie de consultoría al gabinete local para dar impulso a la actividad económica y a las pymes, y en el desarrollo de una serie de medidas en carpeta para ordenar las cuentas públicas.

El nombre de Alvaredo surge entonces como lógico, ya que es un hombre de la máxima confianza de Peirano y con experiencia en el sector público y privado. Según su misma presentación, es socio fundador de la consultora ACM; economista UBA, master en políticas públicas de la Universidad Di Tella y en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia. Respecto a su experiencia, fue jefe de asesores del Ministerio de Economía (2007); economista Jefe de la Secretaría de Finanzas (2000-2002).

Javier Alvaredo

Anteriormente se desempeñó como economista en el área de research de renta fija del departamento de High Yield de Morgan Stanley Dean Witter en New York (2000) y como economista en el Instituto para el Desarrollo Industrial de la Unión Industrial Argentina (1997-1999).

La cuestión a dirimir, si las negociaciones llegan a buen puerto, es cuándo se haría oficial el cambio de presidente, ya que depende de un trámite legislativo en una Cámara de Diputados que no está pudiendo sesionar.

Por otro lado, la asamblea de accionistas del banco retomará luego de su cuarto intermedio el próximo 8 de mayo, cuando es probable que también se oficialice la salida de uno de los directores a quienes se le vence el mandato, como es el comodorense Dante “Pipo” Corchuelo Blasco. Para ese lugar, dicen los agitados pasillos de Casa de Gobierno, ya habría reservado un nombre que también saldría de la ciudad petrolera, luego de un acuerdo que deben terminar de cerrar el gobernador Arcioni y el intendente justicialista Juan Pablo Luque.