En diálogo con ADNSUR, Cristian Pescara, quien fue electo como representante de Chubut al Parlasur por el espacio político de ‘La Libertad Avanza’, habló de su historia como chofer de colectivos y sus proyectos que buscarán defender a los trabajadores.

Señaló que “son mis primeras incursiones en el mundo de la Política. Hace 20 años que soy colectivero y llevo 15 años en el transporte de pasajeros en colectivos de larga distancia. Hace 4 años que estoy en una empresa privada”.

“Hace 12 años que participo en el gremio de la UTA con José Pérez, soy afiliado al partido PICH y secretario gremial. En las elecciones anteriores, surgió una alianza del PICH con ‘Ciudadanos del Chubut’ y luego con algunos sectores de ‘La Libertad Avanza’ provincial”, repasó.

“Me llegó la propuesta y no lo dudé porque el ámbito de la defensa de los trabajadores es algo que siempre me movilizó. Quiero agradecer a los ciudadanos de Chubut que me dieron esta oportunidad de trabajar para el bien común de todos.”, valoró.

“Tengo a muchos compañeros que me observan como alguien que trabajó muchos años en el ámbito privado, lo único que sé es trabajar y tener buen diálogo con todos ellos. Lo que más importa es escuchar al ciudadano y desde ahí salen muchas ideas buenas para volcarlas en proyectos cuando toque el día de asumir”, consideró.

Proyectos a futuro

“El Parlasur es un organismo bastante nuevo. Alfredo Béliz ya estuvo y tengo intenciones de encontrarme con él. Hace un tiempo, vengo estudiando y se trata sobre el intercambio con los parlamentarios de distintos países del Mercosur”, precisó.

“Vamos a intentar unir culturalmente a la Patagonia, impulsar otros proyectos para el bien común y se pueden hacer planteos sobre el estado de las rutas en la región que es un gran tema que tenemos. Es fundamental escuchar al ciudadano y elaborar proyectos participativos”, anticipó Pescara.