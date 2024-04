La política y la justicia de Chubut no se cansan de tropezar con la misma piedra

Un ministro que no aprende

Como ya hemos contado en este espacio, el ministro de la Sala Penal del STJ, Alejandro Panizzi, tiene pendiente un pedido de juicio político por parte de un vecino de Rawson, quien lo acusa de mal desempeño por haber posteado en su perfil personal de la red social X, “¿lo peor que le pasó a la Argentina es el kirchenrismo?”, lo que a criterio del denunciante “mostró un repugnante acto de falta de imparcialidad y decoro que requiere el cargo que ostenta” y lo considera un “prejuzgamiento en causales de simpatías políticas”.

Este pedido de destitución se presentó en 2022 y ahora lo tienen para evaluar los diputados. Al parecer, el ministro no habría tomado nota del peligro de la utilizar las redes sociales siendo juez para expresar opiniones, y hace un mes sumó un nuevo capítulo.

Fue luego de que un tribunal del STJ resolvió fallar en su contra por una apelación de Panizzi que buscaba dar marcha atrás con el archivo de las actuaciones contra el abogado Enrique Maglione, con quien viene manteniendo un enfrentamiento desde 2021, cuando ambos integraban el Consejo de la Magistratura.

Panizzi acusaba al ex presidente del consejo de haber actuado de manera ilegal al designar como secretario de manera temporal, en plena pandemia, a un abogado que era su socio en el estudio particular. El juez de la Sala Penal quería que la sanción a Maglione incluyera la suspensión de la matrícula.

Sin embargo, no encontró eco en sus pares, y los jueces Ricardo Napolitani y Adrián Barrios resolvieron mantener el archivo y no hacer lugar al planteo de Panizzi. Lo que ocurrió luego, con fecha 6 de marzo, fue sorprendente.

En su perfil de Twsitter, Panizzi publicó: “Hay jueces corruptos que avalan, perdonan o justifican la corrupción: Nap…Barr…Vaia, Vaia”. Se trataba de una expresión terrible contra sus pares, gravísima, al punto de que luego alguien lo advirtió y lo borró de sus redes.

Sin embargo, quedaron las capturas de pantalla, que sirven para ilustrar el nivel de interna que existe en la corte, y que a muchos molesta que el periodismo siga mostrando, cuando lo califican de chusmerío de pasillo. ¿Alguien tomará nota de esto, o se consideran borradas las pruebas?”

El PJ es un hervidero: apareció la idea del triunvirato

A las expresiones polémicas en torno a todo lo que ocurre con los congresos paralelos en el Partido Justicialista de Chubut, se le sumaron esta semana las explosivas declaraciones del diputado Gustavo Fita a un programa de TV.

Consultado por el tema, en diálogo con “Sin Hilo”, en Canal 12, Fita dijo no tener dudas de que hay actores del PJ que están jugando para Nacho Torres y que son topos que buscan implosionar el partido desde adentro. No quiso dar nombres, pero les pidió que se desafilien y se sumen al partido que está armando el gobernador, y dejen tranquilos a los peronistas.

Luego tuvo otra declaración picante: dijo que no escuchó a nadie proponer el nombre de Othar Macharashvili para presidir el partido, que claramente no es, a su criterio, el indicado y en todo caso, aportó una idea nueva: deslizó la posibilidad de un triunvirato, un trío de dirigentes que conduzcan el partido de manera coordinada. Dijo que podría ser uno de zona sur, otro del valle y otro de cordillera, y así evitar la sangría interna.

Lo comparó con la salomónica decisión tomada por la CGT, en la que tres dirigentes gremiales acordaron conducir a los gremios del valle de manera tripartita.

Lo que no explicó es cómo se haría con la actual carta orgánica, que sólo prevé una mesa de conducción con un solo presidente. Y la gran duda ¿Qué va a pasar el sábado 20, con la reunión del consejo provincial y de otro congreso en paralelo? Todos los caminos del PJ parecen conducir a la justicia.

El subtitulado de Carlitos y la puja por la presidencia del PJ

Otro que había hablado en la semana sobre “peronistas remixados” fue precisamente el actual presidente del PJ, Carlos Linares, quien desestimó los cuestionamientos judiciales hacia el congreso partidario, lo que vinculó también a dirigentes del PJ que responden a Nacho Torres, en referencia a los embates de Miguel ‘cone’ Díaz.

A renglón seguido, Linares dejó entrever algún dardo para su amigo Othar Macharashvili, pero en este caso al dar su impresión sobre los primeros meses de gobierno. “Está en un período de reacomodamiento”, fue el modo elegante que encontró Linares para calificar a la gestión, al tiempo que sumó que “no le tocaron tiempos fáciles” para conducir la ciudad, pero dejándole además su voto de confianza hacia el futuro éxito.

Quienes leen entre líneas en la política y saben del vinculo y los temas de discusión en la mesa chica de ambos dirigentes, que además tienen una reconocida amistad, advirtieron que en los dichos de “Carlitos” persiste también el enojo por las posturas divergentes sobre la futura conducción del PJ. Mientras que Linares apoyaría para ese rol a Juan Pablo Luque, desde el entorno de Othar sostienen que hay intendentes que postulan al actual mandatario comodorense para ese rol, asumiendo una tradición partidaria de desplazar a quienes salen derrotados en una elección, que ya fue torcida por el propio Linares (vale recordar: pese a perder la gobernación por una gran diferencia frente a Mariano Arcioni, logró erigirse en presidente del partido y senador).

Linares ya dio su opinión, reflejada en este espacio, de que no le aconseja a Macharashvili postularse para presidir el partido, por el desgaste que implica la función y la contra indicación que supondría por las responsabilidades que tiene actualmente.

Sin embargo, dicen que el hombre del sombrero, que antes se mostraba reacio a la conducción partidaria, ahora estaría dispuesto, de allí que las palaras de Linares y su referencia a que “a veces tenemos discusiones fuertes en las que yo digo mi verdad” tendrían otro marco de interpretación.

En todo caso, cuentan que quien ha sido designado para interceder en esas lides políticas es Sergio Bohe, para evitar, con su experiencia política, la ruptura que plantean algunos colaboradores cercanos del actual intendente.

Ojo con la plancha

Y a propósito de la gestión de Macharashvili, hay algunos visos de auto crítica por lo que fueron los meses iniciales de administración, que ya cumplió su primer cuatrimestre. “Sabíamos que enero y febrero iban a estar planchados por el contexto nacional, pero se extendió también a gran parte de marzo y eso no estaba previsto”, se sinceraron desde ese ámbito.

De todos modos, se apuesta al repunte de la obra pública, tras la adaptación de la ordenanza de redeterminación de precios para ajustar los costos a un ritmo más acorde a la inflación, que aun cuando está bajando, sigue marcando niveles claramente altos para cualquier ecuación económica que pretenda ser normal.

Eso sí, hubo un dato que debería ser revisado: la obra pública se reactivaría en mayo, según se asegura con optimismo. Ojo, en junio empieza la veda invernal y si el invierno viene ‘áspero’ y se adelanta con heladas, entonces la ‘plancha’ se extendería a medio año. ¿Habrá un shock de tareas para evitar esa imagen?

Las obras públicas bajo sospecha en Comodoro

Con relación al siempre sensible tema de las obras públicas, se dice que en áreas de Asesoría Letrada del municipio de Comodoro comenzaron a estudiar en profundidad algunos expedientes vinculados a la gestión anterior. Uno de ellos es el de la obra de optimización de acuíferos, que ya es objeto de una investigación en la fiscalía, a partir de una denuncia presentada el año pasado por el concejal Omar Lattanzio.

Lo que buscan determinar en ese caso es si hubo alguna irregularidad en el hecho de que la obra fue adjudicada, se pagaron anticipos por 70 millones de pesos pero los trabajos nunca empezaron. Y aunque la empresa adjudicataria devolvió ese anticipo financiero, lo habría hecho sin la actualización correspondiente, pese a que el dinero fue entregado en marzo o abril del año 2022, es decir que debería haberse actualizado a casi el triple (con la inflación acumulada) del monto original.

Más allá de la investigación preliminar abierta en la fiscalía, que hasta ahora no arrojó resultados visibles, hay también un análisis administrativo de no menor importancia. Como era plata aportada por el Estado nacional, es probable que haya algún tipo de reclamo desde ese ámbito, considerando el ‘peine fino’ que aplica el gobierno de Javier Milei sobre los recursos destinados al interior y la exigencia para la devolución de los fondos debidamente actualizados, si es que no hay certificados de las obras realizadas.

Dentro de ese análisis, hay otros proyectos bajo la lupa judicial. Uno de ellos es el camino Ara San Juan, que fue objeto de anuncios días atrás, respecto de que tendrá “alta prioridad”. Sin embargo, en el análisis estructural de la obra hasta aquí hay dudas que empiezan a traspasar hacia el plano judicial: “Se certificaron trabajos que no reúnen las condiciones de seguridad para un camino junto al mar”, dijeron quienes conocen el relevamiento que está haciendo Asesoría Letrada, que eventualmente evalúa algún tipo de presentación judicial para deslindar responsabilidades.

Por si hace falta aclararlo, las críticas apuntan hacia la gestión anterior y los memoriosos no dejan de recordar la mala relación entre el actual asesor legal, Miguel Criado Arrieta y el ex intendente Juan Pablo Luque. Por eso, no sería de extrañar que la “lupa” sobre las obras se extienda también a otros proyectos de importancia, como el no iniciado canal pluvial de la avenida Chile, donde también hubo pagos de anticipos financieros, si bien de menor magnitud a lo desembolsado en la frustrada “optimización de acuíferos”.

“Que la cuenten como quieran”

En el municipio comodorense observaron de soslayo lo ocurrido con el escándalo judicial que implicó el desistimiento de los fiscales que debían iniciar el juicio por la emergencia climática, en el que según la acusación, la principal víctima fue el municipio, pese a que éste no se constituyó como querellante ni pareció involucrarse en el tema desde un principio.

“Es un tema de la justicia”, dijeron desde ese ámbito, al tiempo que no dejaron de remarcar que más allá de la discusión técnico-judicial abierta sobre el trabajo de los fiscales, “la conferencia de prensa del viernes (encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna) tuvo una finalidad claramente política”.

En ese marco, no se dejó de advertir, a la pasada, la desconfianza hacia el fiscal que en su momento impulsó la acusación contra los ex funcionarios municipales y quien se desempeña hoy como ministro de Seguridad: “Sabemos quién es Iturrioz y cómo actúa”, se expresó, para mostrar desconfianza sobre el alcance y objetivos reales de aquella investigación.

Los centros de (des) encuentro en Trelew

Pasaron 10 años desde que se firmaron los contratos para iniciar las obras y todavía no se terminaron. Pero no sólo eso pasó en torno a los denominados “Centros de Encuentro” de Trelew, sino que tampoco está claro a qué van a ser destinados definitivamente si algún día se inauguran esos dos "gigantes" de cemento.

Si bien nacieron con el objetivo "de darle vida al deporte, la cultura, el arte, la expresión y el talento", como le gustaba decir al ex gobernador Martín Buzzi, impulsor de estas construcciones hoy vistas como "faraónicas", lo cierto es que luego de una década la polémica en torno a estos edificios sigue más latente que nunca.

En Trelew hay dos Centros de Encuentro que nunca se finalizaron. Los gobiernos pasaron y el destino que se les quiere dar a cada una de esas infraestructuras siempre genera rispideces. Ahora, vecinalistas de la ciudad manifestaron su oposición a que el Centro de Encuentro ubicado frente a la Laguna Cacique Chiquichano se transforme en un Polo Penal. "Doce vecinalistas firmaron un petitorio. Hay que escuchar la voz del vecinalismo de Trelew" pidió en la sesión del jueves pasado el concejal de la oposición, Juan Aguilar.

Lo concreto es que esta controversia no hizo más que reflotar lo que pasó en 2019 con el otro Centro de Encuentro que está en el barrio Amaya de Trelew y que tampoco se terminó. Fue cuando también se lo quiso convertir en una escuela de policía y los vecinos lo repudiaron. En definitiva y luego de haber pasado 10 años, nada cambió. No sólo los edificios no se terminaron, sino que tampoco hay coincidencias de qué se va a hacer con ellos. ¿Habrá que esperar otros 10 años más para que todos se pongan de acuerdo?

Un camino sembrado de buenas intenciones y piedras fundacionales

A propósito de proyectos e ideas reiteradas pero nunca concretadas, esta semana recobró un inusitado protagonismo el viejo proyecto del ‘Correador Bioceánico’, nombre que refleja la importancia geo estratégica de la escasa distancia de algo más de 400 kilómetros entre el Pacífico y el Atlántico, pero que contrasta con la imposibilidad nimia de terminar los 107 kilómetros faltantes de la ruta 260.

La presencia de la gobernadora de Aysén, Andrea Macías Palma, dio marco para que el tema fuera uno de los principales debates en el encuentro mantenido en Sarmiento, en el que participaron el gobernador Ignacio Torres y el intendente Othar Macharashvili.

Es innegable la importancia del vínculo y el potencial que encierra el hecho de que algún día haya una real vinculación entre Puerto Chacabuco y Comodoro, sobre todo para la exportación de productos pesqueros chilenos hacia Europa, que hoy deben afrontar el alto costo del trayecto de buques hacia el sur y el cruce del Estrecho de Magallanes. Incluso los dichos de la funcionaria chilena, que habló de la posibilidad de completar el asfalto mediante algún proyecto de iniciativa Público Privada, parecerían dirigir más esa inquietud hacia empresas chilenas que hacia el lado argentino, que hoy no tiene productos exportables hacia el Pacífico. Y aun cuando se pavimentaran los kilómetros faltantes de la ruta 260, es impensable este tipo de ideas con el estado actual de la ruta 40, o la etrechez de la ruta 26 y la saturación que ya sufre con el tramo petrolero.

El tema acumula archivos periodísticos desde principios de los años 90, pero a lo largo de más de 3 décadas no ha pasado de enunciados, buenos propósitos y hasta alguna piedra fundacional, como tantas que siembran a la región.

¿Será esta vez, la vencida?