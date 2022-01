El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, se refirió este lunes desde Comodoro Rivadavia a la posibilidad de abrir mesas de negociación paritarias con los diferentes gremios estatales de la provincia. "En función de los recursos que nosotros tenemos disponibles, vamos a dar un ofrecimiento", expresó.

El funcionario sostuvo que "sabemos de las circunstancias que tienen que ver con la inflación así que vamos a trabajar para dar una propuesta accesible para las dos partes".

En cuanto a las negociaciones con los gremios docentes, el ministro indicó que "nos estamos reuniendo semanalmente, tenemos que confirmar un nuevo horario y día y esperamos llegar a una buena propuesta".

En ese sentido, sostuvo que no hay nada en concreto: "Estamos atendiendo una nómina, un pedido que hizo el gremio y tenemos que también avanzar en el diálogo con el resto de los gremios, no solamente con la ATECh. tenemos que hablar con todos los gremios que pertenecen al sector docente".

Sobre la posibilidad de adelantar el pago de los aumentos -tal como viene reclamando la Asociación de Trabajadores de la Educación-, Antonena precisó que "en principio estamos al día, hay una cuestión fáctica que tiene que ver con el proceso de carga, con lo cual lo que expresamos es que era imposible desde la cuestión de sistemas, vamos a evaluar si para el próximo mes, si cerramos el acuerdo, en qué condiciones lo vamos a hacer".

"Tenemos previsto para febrero el 10% y para marzo el 10%, por lo tanto eso ya está planificado y tenemos que ver de qué manera, en el contexto de la negociación, cómo se cierra", agregó.

Respecto a los días de descuentos, el funcionario aclaró que "la política que tiene el Estado provincial es que día no trabajado, día que no se cobra. Esto tiene que ver con la contraprestación, tenemos que revisar si corresponde o no".