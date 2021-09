Luego de la contundente derrota del oficialismo en las PASO, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que se trató de "un cachetazo que dolió", pero que "hay que tranquilizarse y perseverar".

"El Presidente (Alberto Fernández) y la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) son personas muy queridas, muy conocidas. Los valoramos y sabemos que no necesitan nuestro consejo, ya ellos están resolviéndolo. Hay que dejarlos y no interferir. Todos tenemos que colaborar desde el lugar en que estemos. Tranquilizarnos y respetar las decisiones", dijo Carlotto en diálogo con FutuRock.

Y sumó: "Lo del domingo es un cachetazo que dolió, pero hay que tranquilizarse y perseverar con amor al prójimo. Hay que contribuir a querernos entre nosotros" (...) hay que tener fe en nuestro pueblo, pero no engancharse en actos de odio y revancha".

En ese sentido, consideró que la prioridad en el oficialismo debe ser "unirnos para que lo antes posible se termine con esta angustia de la pobreza".

"Es una tristeza infinita pensar cuánta gente no come, no tiene trabajo y no tiene casa", destacó además la militante de los Derechos Humanos, pero aseguró que "no es producto del gobierno actual, sino que es una herencia que se recibe".