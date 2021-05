El diputado provincial de la UCR Manuel Pagliaroni brindó fuertes declaraciones respecto a la interna del radicalismo, la continuidad de la alianza con el PRO y la fundamentación del voto de su bloque en el tema de la Iniciativa Popular contra la minería.

El legislador subrayó respecto al período de transición que vive la UCR que “el radicalismo se ha modernizado y los Intendentes son las principales figuras. Hay nuevas figuras como Jacqueline Caminoa como presidenta del partido por su conocimiento, trayectoria y experiencia porque también fue diputada provincial hasta hace pocos años. Es una mujer muy importante para el partido. Las mujeres tienen un lugar preponderante en la UCR”.

Insistió en que "le dimos mucha importancia a la opinión de los Intendentes que no se hacía anteriormente. Los Intendentes tienen que estar en lugares de decisión porque saben ganar elecciones y tienen el apoyo de sus vecinos. Tienen que estar en una primera línea de la toma de decisiones”, afirmó.

Respecto a nombres de candidaturas, afirmó que "el diputado nacional Gustavo Menna demostró una gran performance por la cantidad y calidad de los proyectos que se presentaron y también por estar en la mesa chica del radicalismo nacional. Yo creo que debe ser el candidato a Senador nacional. Hay nuevos dirigentes que están ocupando responsabilidades y toman buenas decisiones”, valoró.

En cambio, dijo que "también está el radicalismo más viejo que toma decisiones desde los años ’80 como es el caso de Mario Cimadevilla. Es un dirigente que debió ocupar otros roles y no insistir en encabezar listas legislativas. No intenta ser candidato a Intendente o a Gobernador. Esto demuestra que no hay un compromiso de desarrollar un proyecto político fuerte como Gustavo Menna que fue candidato a gobernador o como los Intendentes que acompañan los proyectos locales. El radicalismo de Cimadevilla ya pasó y quedó en el tiempo”, disparó en declaraciones al programa Sin Hilo de Canal 12.

Alianza con el PRO

“Si el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica van a una elección de manera dispersa, dividen los votos de la oposición y somos funcionales al kirchnerismo y al peronismo. Cimadevilla está en esa lógica de ser funcional al peronismo. No critica al gobierno nacional y sólo critica a algunos del gobierno provincial (con otros tiene más cercanía) y critica mucho a los radicales y al PRO", dijo Pagliaroni. Agrego que "es sorprendente que pase esto cuando nuestro adversario es el peronismo y el kirchnerismo, especialmente".

Para el diputado, "nosotros consideramos que debemos consolidar un espacio unido de la oposición para disputar las elecciones del 2021 porque se ponen en juego 3 bancas de senadores y nuestro espacio político no ocupa ninguna. La posibilidad para tener 2 bancas en el Senado es pertenecer a un espacio amplio como un espacio opositor”, aseguró.

"Van a existir conversaciones con el PRO y otros espacios políticos en las próximas semanas. Lo ideal sería armar una Lista única. Pero es muy difícil que eso ocurra. Puede haber una lista encabezada por Cimadevilla y otra lista encabezada por otros espacios políticos que obtendría un amplio acompañamiento con la gente de ‘Juntos por el Cambio", dijo.

También señaló que dentro de la Convención de la UCR, "mi apoyo va a estar orientado a Miguel Ramos por encima de Orlando Vera. Son 120 convencionales pero –hace algunas semanas- la impugnaron pero la presidenta del partido tiene su empeño para llevarla a cabo” adelantó.

CAMBIOS DE POSTURA EN LA INICIATIVA POPULAR

Respecto a las críticas a la postura de abstención adoptada en el tema de Iniciativa Popular, dijo que "se mezclaron las cuestiones y quienes opinaron en contra nuestra son quienes están alineados con Mario Cimadevilla u Orlando Vera que son sectores internos del radicalismo. Las autoridades partidarias y los Intendentes respaldaron nuestra posición. Esa mañana, Sergio Ongarato (Intendente de Esquel) me consultó si era posible el retiro del proyecto de zonificación y le respondí que no dependía de nosotros. Nosotros nos enteramos el día anterior que la Iniciativa Popular se iba a tratar”, repasó.

Según Pagliaroni, "creo que había un acuerdo entre los 24 diputados peronistas para tratarlo lejos de las elecciones. Como sucede muchas veces, los diputados se ‘mejicanearon’ en la votación de la Iniciativa Popular. Algunos dijeron una cosa y otros hicieron algo distinto. Claramente, la voluntad política era tratarlo ahora y no abordarlo en junio o julio porque íbamos a estar cerca de las elecciones primarias”.

De todos modos, sostuvo que "poner el ojo en dos diputados y no en lo que hacen los 24 legisladores restantes me parece ridículo. Nosotros tomamos una posición porque tenemos una responsabilidad de hacer un control de constitucionalidad del proyecto, nos parecía que había una colisión con los artículos 80 y 102 de la Constitución que se refieren a las cuestiones económicas de la provincia. Había muchas aristas que hacían ruido”, reconoció.

Remarcó que "desde noviembre del 2020, evaluamos los proyectos de ‘Iniciativa Popular’ y la ‘Zonificación minera’. La diputada Andrea Aguilera fue la única que planteó que se debía convocar a un debate amplio en la ‘Comisión de Recursos Naturales’ de Legislatura durante el mes de noviembre”, recordó.

“Nuestra posición es de oposición al proyecto de ‘zonificación minera’ que presentó el Gobierno y adelantamos que vamos a votar en contra. Tenemos un mandato partidario de no acompañar ese tipo de proyectos”, concluyó el diputado provincial de la UCR, Manuel Pagliarioni a través del canal 12.