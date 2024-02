Este viernes, en el marco del acto por el 123° Aniversario de Comodoro Rivadavia, el intendente local Othar Macharashvili aseguró que los intendentes de Chubut acompañan a Torres en el reclamo a Nación y pidió "revisar los esquemas" de las operadoras petroleras.

El mandatario local, se refirió al reclamo que hizo el gobernador chubutense y valoró la presentación judicial realizada por la falta del fondo compensador al transporte. Cabe recordar que el pasado jueves 22 de febrero, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre ordenó a la Nación que restablezca los subsidios al transporte.

Respecto a las operadoras petroleras. Macharashvili indicó “Gracias a las operadoras por seguir creyendo en este país, en esta región y por ahí son días difíciles. No son todas iguales las operadoras que están en esta región. Algunas miran para el costado, otras siguen comprometidas, siguen invirtiendo, siguen empujando más allá de la rentabilidad económica. Siguen apoyando al desarrollo integral de esta ciudad”.

Quedó inaugurada la muestra “Comodorenses con la fuerza del viento II”

“Hablo de región porque me siento parte de una región sur, la cual tiene mucho en común y los años que cumplimos nosotros son años compartidos con toda esta región. Gracias y aquellos que no están invirtiendo porque no les es rentable, les pido, revisar sus esquemas, que piensen en todo lo que han sacado, se han nutrido de esta región”, indicó.