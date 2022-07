Nuevo escándalo político en Esquel: Ongarato echó a otro funcionarios del PRO

Se conoció en las últimas horas la decisión del intendente Sergio Ongarato de despedir al Secretario de Ambiente, Daniel Hollman, quien ya fue elegido como presidente del PRO, y asumirá su rol a partir del mes de agosto. Tal como ocurrió con otras figuras del mismo partido, como Matías Taccetta el año pasado, en medio de la campaña electoral, este escándalo político muestra las profundas diferencias en el armado de Juntos por el Cambio en la ciudad cordillerana.

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato indicó, en contacto con Notas de Radio por FM SOL, que su decisión tuvo que ver con un desgaste propio de la gestión, es decir los años que llevaba Hollmann dentro de la secretaría.

Explicó que este martes, el ex secretario mantuvo una discusión por un medio de la ciudad con la concejal oficialista Eugenia Estefanía y eso fue "la gota que rebalsó el vaso porque no tolero que un funcionario se ponga a discutir con concejales del oficialismo por los medios". Dijo que Estefanía "es muy responsable y que le vengan a decir que no va a las reuniones no es cierto".

Asimismo, mencionó el desgaste por la situación con la Planta de Residuos. "Tuve que ir yo personalmente porque el funcionario no podía ir", señaló al referirse al bloqueo que realizaron días atrás integrantes de la Comunidad Nahuelpan.

Según informó EQS Notas, Ongarato comentó que habían cosas en la planta que desconocía y otras que se vienen dando que "marcan una falta de presencia directa del secretario y otras que se están haciendo como no estaban planeadas".

Manifestó que "la gestión de la planta debería haber sido mejor. Habían cosas que me debería haber enterado antes porque para eso están los secretarios" y agregó "cuando se suman un montón de cosas creo que lo mejor es que de un paso al costado". Explicó que ya venía analizando pedirle la renuncia. "Recibí pedidos de distintos sectores de la comunidad de que lo saque".

Por último descartó que la decisión esté ligada a una cuestión político partidaria. "Algún radical lo pedía pero de otros sectores también" señaló y agregó que "tiene que ver con que no se hicieron las cosas con los lineamientos que el intendente da". En cuanto a si ya tiene en vista un nuevo secretario, dijo que estos días va a estar a cargo el personal técnico del área mientras buscan un nuevo responsable.

EL PEDIDO DE RENUNCIA A DANIEL HOLLMAN

Por su parte, el ex Secretario de Ambiente, Daniel Hollman dio su opinión sobre la decisión del intendente Ongarato de pedirle la renuncia. "Hace un año y medio que vengo escuchando que quieren sacarme de la municipalidad", dijo.

Aseguró que siente que se va "por una cuestión de persecución política. Hoy no veo que existan motivos para solicitarme que me aleje de mi cargo".

En cuanto a la situación con la concejal Estefanía, explicó que la notificó mediante una nota para que participe en unas reuniones del Consejo Directivo de la Laguna La Zeta, ya que se juntan una vez al mes y ella no concurrió a las últimas dos.

"Por mandarle una nota a la concejal Estefanía, solicitándole la participación en una comisión, ella le pide la renuncia de un funcionario al intendente y lo peor de todo es que él lo acepta sin la posibilidad de tener un diálogo conmigo", indicó.

En ese marco, manifestó que "claramente se trata de una cuestión política" y agregó que de su parte no siente el desgaste del que habló el intendente Ongarato. "Yo me siento bárbaro trabajando en la Municipalidad de Esquel y haciendo un montón de cosas para la secretaría", indicó.

Mencionó que hay varios casos similares al de él, como el de Matías Taccetta, José María Spinelli, entre otros, que tienen "un trasfondo político" porque, en su caso, el pedido de que renuncie es del radicalismo.

En cuanto a la situación con el bloqueo a la Planta de Residuos y su ausencia en el lugar, explicó que le planteó al intendente que le parecía que en la mesa de diálogo no iba a colaborar para apaciguar la situación y "los dos de manera acordada decidimos que yo no participe".

Aseguró que cuando entró a la municipalidad fue con el objetivo de mejorar algunas cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana de la ciudad y hoy la Secretaría de Ambiente tiene casi 180 personas, camiones, equipamiento y ha crecido mucho desde el punto de vista operativo y presupuestario. "Esos son los logros que se fueron dando en mi paso por la municipalidad y hoy tengo que dar un paso al costado por cuestiones políticas porque nada tiene que ver con lo técnico o la planificación de la secretaría", concluyó.